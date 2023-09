Gino Lisa: dubbi sui voli per Catania e Verona. A breve non più prenotabili

FOGGIA – “A seguito di diverse segnalazioni e lamentele non possiamo esimerci dal chiedere, semplicemente attraverso questa pagina, alla compagnia Lumiwings il destino delle tratte per Catania e Verona ad oggi prenotabili solo fino al 14 settembre, per la città siciliana, e al 28 ottobre per il capoluogo Veneto.

Attendiamo fiduciosi dei chiarimenti ufficiali dalla Compagnia rinnovando ancora una volta il nostro invito ad un incontro”.

Lo riporta questa mattina la pagina Facebook del comitato Vola Gino Lisa. Preoccupazione tra i foggiani per i voli per Catania e Verona: al momento non è dato sapere quale sarà il destino delle due tratte inaugurate rispettivamente il 1° giugno e il 22 maggio. “La programmazione è in fase di progettazione, al momento non ci sono informazioni a riguardo” scrive l’assistenza clienti della compagnia a un lettore che ha chiesto chiarimenti sull’argomento.