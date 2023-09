Kit fotovoltaici EcoFLow Power Stream, qualità ed efficienza

Ormai si sono diffuse sempre di più le nuove tecnologie, dalle auto elettriche fino agli impianti elettrici fotovoltaici. Questi sono parecchio costosi, per tale motivo difficilmente se ne possono trovare tanti in giro per il nostro Paese. Un’ottima soluzione alternativa ai classici pannelli ad energia solare sono i Kit Fotovoltaici, in particolare i migliori sono quelli da balcone. Ma cosa sarebbe un kit fotovoltaico da balcone? Questo strumento è una combinazione innovativa di inverter, pannello solare e centralina elettrica. Per farlo funzionare basterà semplicemente collegare il micro-inverter del vostro kit fotovoltaico da balcone, solitamente da 800 watt, direttamente ai pannelli solari che ci sono nella vostra abitazione. Successivamente dovrete collegarlo ad una presa a muro e quindi alla rete elettrica pubblica: potete tranquillamente anche decidere di attaccarlo ad una centrale elettrica. Con questo mezzo potrete durante il giorno utilizzare in contemporanea sia l’energia solare sia l’alimentazione di rete o sarà anche possibile mettere in carica la vostra power station così da riuscire ad avere a disposizione per la notte o anche quando siete fuori casa dell’energia solare.

Un eccellente kit fotovoltaico EcoFlow PowerStream

Tra i migliori sistemi solari per balconi disponibili in circolazione è possibile trovare l’EcoFlow PowerStream. Di questo modello i moduli sono solamente una parte dei tanti componenti che costituiscono lo strumento. Tra questi quello con il ruolo più importante è il microinverter il cui funzionamento è convertire l’energia solare in energia elettrica sicura e per di più utilizzabile. Allo stesso tempo però durante questo processo si viene a generare anche una certa quantità di corrente reattiva, ossia dell’elettricità che viene sì generata ma che purtroppo è inutilizzabile. Il modello PowerStream, oltre ad essere efficiente e ad avere una grande qualità, è stato progettato per essere molto semplice da installare. Infatti, l’intero sistema può essere montato da chiunque, perciò non avrete bisogno di affidarvi ad un tecnico. Questo perché il micro-inverter, il kit fotovoltaico da balcone, le prese intelligenti e i moduli solari sono disponibili come varianti plug-and-play. A rendere il tutto ancora più semplice ci penserà il design compatto dello strumento che potrà essere facilmente sistemato in diversi luoghi della casa, persino sui balconi.

Alcune particolarità il kit fotovoltaico EcoFlow PowerStream?

Il kit fotovoltaico EcoFlow PowerStream è un vero portento tra quelli disponibili sul mercato. Ma cosa riesce a fare questo strumento? L’obiettivo principale di questo sistema fotovoltaico plug-and-play è assorbire ogni raggio di sole direttamente da varie zone della casa come balconi, terrazze o giardini, a seconda della posizione dei pannelli. In questo modo converte l’energia del sole in quella elettrica utilizzabile e vi permetterà di far uso dell’energia sostenibile accumulata a seconda di quando vi sarà necessaria. L’elettricità che otterrete passerà facilmente dal balcone fino alla presa di corrente, infatti la potenza CA convertita fluisce, senza continuità, dal pannello alla presa permettendovi così di accedere subito all’energia pulita. Avendo questo strumento in casa riuscirete ad utilizzare l’elettricità generata in casa riducendo non solo la vostra dipendenza dalla rete elettrica, ma anche i prezzi delle vostre bollette della corrente. Infatti, secondo alcune stime potrete tranquillamente riuscire a risparmiare il 33% sul consumo annuale, inoltre con EcoFlow PowerStream è possibile un risparmio energetico fino a 3,5 volte superiore rispetto ai classici pannelli solari.

Perchè la centrale elettrica per balconi EcoFlow con inverter 800 W è così speciale?

La EcoFlow PowerStream rispetto a tutti gli altri kit fotovoltaici che lo hanno preceduto sul mercato ha enormi vantaggi, immensamente più evidenti soprattutto quando viene messo a confronto con altri sistemi. Principalmente tutte le centrali elettriche a balcone sono connesse, immettendo così nella rete elettrica pubblica l’energia solare ricavata con il vostro kit. Comunque, questo tipo di sistemi purtroppo non ha impianti di stoccaggio e per questo motivo non è possibile utilizzarlo come dei generatori di emergenza. In caso è comunque possibile acquistare delle batterie solari da usare in viaggio anche per casa. Poi non c’è alcuna possibilità di ricaricare le batterie mobili durante il funzionamento, in più non si possono installare in casa da soli; servirà un professionista per farlo. Tutte queste caratteristiche invece non sono presenti nel sistema EcoFlow PowerStream.

Tutti i vantaggi che si possono ricavare dal kit fotovoltaico da balcone da 800W EcoFlow PowerStream

Il kit fotovoltaico da balcone da 800W è una delle soluzioni più economiche attualmente disponibili sul mercato, soprattutto se si pensa che l’energia che consumerete una volta acquistato e montato il sistema è generata tramite l’energia solare. Nonostante siano pochi watt con questo strumento si possono alimentare in maniera molto facile dispositivi a basso wattaggio come lampade e macchine da caffè fornendo elettricità in modo efficiente. In più quando si parla di situazioni di emergenza e calamità, in particolare nel momento in cui le fonti di alimentazione tradizionali sono inaffidabili o si guastano, con il kit fotovoltaico da 8000 watt potrete stare tranquilli perché oltre a fornirvi l’energia questa può accumulare anche dell’energia di riserva. Si può usare ad esempio per fornire elettricità ad apparecchiature vitali come comunicazione, illuminazione e apparecchiature mediche in casi di emergenza. Avere questo sistema in casa significa avere una fonte di energia affidabile senza subire interruzioni di corrente.

La massima attenzione per la creazione di ogni kit fotovoltaico

EcoFlow mette moltissima attenzione durante la produzione dei suoi minisistemi solari, cercando sempre di ottimizzarli per ottenere la massima efficienza e longevità. Infatti, il microinverter PowerStream è progettato in modo da supportare la transizione di una potenza di picco da 800 watt che garantisce anche un utilizzo ottimale del limite di immissione in rete. I sistemi utilizzati da EcoFlow rispettano pienamente i limiti operativi senza licenza per il vostro kit fotovoltaico da balcone. Ogni set di sistemi solari plug-in difatti contiene un inverter che permette di immettere 800 W nella rete elettrica domestica rispettando perciò il limite minimo tedesco.

La compatibilità con tutte le Power Station Portatili di EcoFlow

I kit fotovoltaici da balcone possono essere utilizzati con tutte le centrali elettriche portatili della serie RIVER, DELTA mini e DELTA (1300). La porta di ricarica automatica serve per l’uscita di potenza al microinverter; invece, la porta di ingresso solare è necessario per la ricarica dell’energia solare. La modalità di funzionamento di tali centrali elettriche portatili si può collegare al microinverter e a causa della limitazione della porta di ricarica per auto queste centrali sono soggette ad una limitazione di potenza massima di 100 W.