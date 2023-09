Micky Sepalone e Angela Piaf infiammano il Maschio Angioino (FOTO)

Foggia – Ennesimo successo per Micky Sepalone, Angela Piaf e Canta Napoli Band al Maschio Angioino di Napoli.

I due vocalist, coi loro musicisti, hanno portato lo Spettacolo al Castel Nuovo (chiamato anche Maschio Angioino o Mastio Angioino, storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della Città di Napoli), Lunedì 4 Settembre, nell’ambito della rassegna “Estate a Napoli” promossa dal Comune.

Si tratta della terza replica nella Città del Sole e della Musica, considerati gli Spettacoli del 2021 al Castel dell’Ovo e del 2022 sempre al Maschio Angioino.

La band “Made in Foggia” ha presentato “Canta Napoli 2.0: La Storia della Canzone Napoletana in un Concerto Moderno”, uno Spettacolo sempre innovativo nella scaletta e negli arrangiamenti, nel quale si cantano e si decantano i grandi cantautori e poeti di ieri e di oggi come Renato Carosone, Roberto Murolo, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Libero Bovio, E.A. Mario, Edoardo Nicolardi, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Nino D’Angelo.

La scaletta, di oltre trenta canzoni, ha coinvolto ed appassionato un pubblico maturo, attento e pronto al boato dopo ogni brano. In repertorio i cavalli di battaglia come Tu vuò fà l’americano e ‘O sole mio hanno poi lasciato spazio a canzoni più romantiche come Mentecuore e Reginella. Non sono mancati gli inni più emozionanti della tradizione partenopea come ‘A Città ‘e Pullecenella e ‘O surdato nnammurato.

A fare da cornice alle canzoni classiche ci sono stati insert speciali come Malatìa di Ciccio Merolla, divenuta ormai una hit mondiale, che invita al coro giovani e non. E poi ancora Guaglione, Malafemmena, Voce ‘e notte, A tazza è cafè, Don Raffaè di De Andrè, Napul’è, Caruso, Cu ‘mme, A rumba degli scugnizzi, O sarracino.

Un vasto collage di successi che racconta la Napoli che fu ma anche quella attuale, con significativi riferimenti al Nino D’Angelo di Senza giacca a cravatta e Jesce sole.

Micky, da vero mattatore, ha cantato, si è scatenato come al solito e ha interpretato A livella di Totò provocando intense emozioni; Angela ha stregato il pubblico con la sua eleganza e la voce da brividi.

Napoli ha quindi regalato l’ennesima meravigliosa serata agli artisti e al loro pubblico, nonostante l’allerta meteo diramata 24 ore prima del concerto (che ha provocato numerose disdette). C’è stata comunque una massiccia partecipazione di pubblico a prescindere dall’incertezza climatica e dal vento, che ha assediato il Maschio Angioino fino a poco prima dell’inizio dello Spettacolo. La Musica e il sentimento hanno prevalso, quasi a chiusura di un’Estate che ha visto Sepalone e Piaf protagonisti su diversi palcoscenici e numerose piazze.

Infatti il tour di Micky e Angela non ha fatto tappa solo a Napoli, ecco il calendario completo:

17 GIU CALVIZZANO (NA) STREET FOOD FESTIVAL

29 GIU FOGGIA (FG) ANTICO TEATRO

09 LUG SCALO DEI SARACENI (FG)

12 LUG SAN SEVERO (FG) SERE D’ESTATE

28 LUG PESCHICI (FG) HOTEL INCONTRO

29 LUG ALBERONA (FG) ALBERONA ESTATE

01 AGO VIETRI SUL MARE (SA) VIETRI CULTURA

04 AGO IPPOCAMPO (FG) CORNETTERIA XXL

05 AGO MONTECALVO IRPINO (AV) SAGRA

06 AGO ASCOLI SATRIANO (FG) GRIFONI SUMMER

07 AGO APRICENA (FG) RESTATE APRICENA

08 AGO SILVI MARINA (TE) EVENTO PRIVATO

09 AGO TERLIZZI (BA) FESTA MAGGIORE

10 AGO SAVIGNANO IRPINO (AV) SAVIGNANO VILLAGE

11 AGO TROIA (FG) CON GIOVANNI IMPARATO

12 AGO STURNO (AV) CON GIOVANNI IMPARATO

13 AGO BUONABITACOLO (SA) FESTA PATRONALE

14 AGO CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)

15 AGO STORNARA (FG) FESTA PATRONALE

16 AGO MAIORI (SA) FESTA PATRONALE

27 AGO VICOVARO (RM) FESTA PATRONALE

02 SET SAN GREGORIO MAGNO (SA) FESTA PATRONALE

04 SET NAPOLI (NA) MASCHIO ANGIOINO

10 SET BORGO SEGEZIA (FG) SEGEZIA IN FESTA

Il prossimo appuntamento è fissato per Domenica 10 Settembre a Borgo Segezia e non mancheranno altri appuntamenti fino ad Ottobre. Restate connessi! www.cantanapoli.org