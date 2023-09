“Prima Foggia”, la Lega con simbolo civico alle elezioni comunali

Foggia, 12 settembre 2023. Il centrodestra manda in campo per le elezioni amministrative del 22-23 ottobre lo stato maggiore della dirigenza. Il coordinatore provinciale di Fi Raffaele Di Mauro candidato sindaco, Mario Gianpietro, segretario cittadino di Fdi, candidato consigliere, come Antonio Vigiano, segretario per la Lega e in corsa per il consiglio comunale.

“Non avrei voluto candidarmi- dice Vigiano- in quanto segretario cittadino, ma in questo momento il centrodestra deve mettere tutti dentro, almeno alcuni dei suoi rappresentanti politici”.

L’ultima percentuale ottenuta a Foggia dal suo partito alle comunali è stata del 12%, la domanda è come vede oggi quei numeri: “Come un sogno- risponde Vigiano-. Non che non crediamo nella nostra lista, ci auguriamo di ottenere il massimo, ma siamo realisti, siamo il partito del sindaco commissariato”.

La Lega si presenterà alle elezioni comunali con il simbolo “Prima Foggia”, un format che è stato usato elettoralmente prima in altri paesi della Puglia e che hanno voluto mantenere.

“Sì, vogliamo identificarci con un simbolo civico per identificare le tante sensibilità che ci sono nel nostro partito”.

Quando nel 2019 risultò il primo dei non eletti, per un po’ di tempo si vociferò che potesse diventare assessore. “È stato decisamente meglio così, allora io non ero segretario cittadino, lo era Luigi Miranda che si candidò alle primarie contro Landella e non partecipò successivamente alla competizione”.

Chi ci sarà in lista? Uno storico come Silvano Contini, Rosanna De Leo, il sindacalista Pietro Lacalamita, Enzo Scopece (sarebbe imparentato con gli Scopece di centrodestra dell’era di Paolo Agostinacchio), la professoressa Cassanelli.

“Siamo in una coalizione di centrodestra, ovviamente, con Raffaele Di Mauro sindaco”.

Un pensiero a Manfredonia dove l’eurodeputato Massimo Casanova ha spezzato una lancia a favore del sindaco Rotice e dove è stata scongiurata la caduta dell’amministrazione, sebbene rimasta con numeri molto risicati e con Fi all’opposizione.

“Quello di Casanova è stato un gesto di buon senso, rompere a Manfredonia, dove non ci siamo presentati al Comune avrebbe avuto anche ripercussioni sulle elezioni di Foggia”.

In città Lega in sordina, almeno in queste fasi iniziali. “Non abbiamo nomi altisonanti, ma crediamo molto nei nostri candidati consiglieri. Abbiamo puntato su persone completamente nuove”, conclude il segretario.

Paola Lucino, 12 settembre 2023