Pullman rubato a Campobasso ritrovato a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Pullman rubato al terminal di Campobasso e ritrovato in Puglia. A rintracciare il mezzo, a quanto sembra, una troupe di ‘Striscia la notizia’ impegnata in un’inchiesta a Manfredonia, nel ghetto di Borgo Mezzanone, una delle più grandi baraccopoli della regione, rifugio di migliaia di migranti.

Svelato il mistero del mezzo che svolge il servizio di linea Campobasso-Ripalimosani, rubato due settimane fa nell’autostazione di via Vico.

Il pullman è stato trovato su una strada fangosa della zona. Indagini in corso per accertare per cosa doveva essere utilizzato l’autobus. Una delle ipotesi, non dimostrate, è che dovesse servire per il trasporto dei migranti. Lo riporta isnews.it.