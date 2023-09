Foggia/Manfredonia – Monitoraggio in dettaglio delle attività di pulizia, degli amministrativi, e dell’effettivo svolgimento degli incarichi per i quali sono stati assunti i dipendenti delle Sanitaservice pugliesi.

Sono continuate a fine agosto 2023 le attività ispettive, di vigilanza e di controllo degli ispettori del N.I.R.S. (Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario), coordinati dal febbraio 2021 dall’avvocato pugliese, di origini manfredoniane, Antonio La Scala, nei confronti delle Aziende e degli Enti del Sevizio sanitario regionale e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

Come ribadito nello scorso febbraio 2023, in un’audizione in II Commissione del consiglio regionale pugliese, il N.I.R.S. – Nucleo ispettivo regionale con poteri solo amministrativi – “agisce solo sulla base di segnalazioni, ma molto spesso mancherebbe la piena collaborazione da parte degli organi competenti, visto che in alcuni casi intercorrono anche diversi mesi prima di ottenere delle risposte, dati e documenti. Infatti, in alcune circostanze si procede conseguentemente con la diffida“.

N.I.R.S.: verifiche sulle strutture socio-sanitarie private accreditate in Puglia: 79% ha carenze per requisitivi organizzativi

In particolare, da precedenti verifiche, è emerso che il 79% delle strutture socio-sanitarie private accreditate in Puglia, dalle Rsa ai centri diurni, risulta avere “carenze in relazione ai requisiti organizzativi“ ma nonostante ciò hanno ottenuto parere favorevole dai dipartimenti di prevenzione delle Asl per l’accreditamento.

Le ultime verifiche del N.I.R.S., come detto, hanno riguardato a fine agosto 2023 il controllo sulle 7 Sanitaservice pugliesi, 6 delle Province (Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Bat) e una del Policlinico di Bari.

Molti dipendenti assunti come “pulitori” di Sanitaservice in Puglia svolgono altre funzioni

In particolare, per la Provincia di Foggia, i controlli del N.I.R.S. hanno riguardato gli ospedali di Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Cerignola, San Severo. Sarebbe emerso che molti dei dipendenti di Sanitaservice assunti come “pulitori” svolgerebbero mansioni differenti (manutentori, servizi di vigilanza, etc.) all’interno dei presidi ospedalieri. Questo non per scelta o volontà degli stessi pulitori, assunti da precedenti concorsi per pulitori non ausiliari, ma per indicazioni delle direzioni o degli uffici amministrativi.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nel P.O. “San Camillo” di Manfredonia non si sarebbero verificate situazioni di irregolarità, relativamente allo svolgimento delle funzioni e delle attività da parte dei dipendenti ”pulitori” di Sanitaservice Foggia. In totale, sarebbero circa una trentina gli addetti alla pulizia impegnati al San Camillo per Sanitaservice, il resto dipendenti tecnici, non pulitori, manutentori.

Le indagini e i controlli del NIRS su Sanitaservice hanno avuto origine dalla volontà di verificare presunte “violazioni sui limiti di spesa anti-deficit”.

Quindi, le verifiche del N.I.R.S. sulle Sanitaservice in Puglia sono orientate su 2 profili: bilanci aziendali e relativi adempimenti formali, tra costi e ricavi.

La situazione più grave avrebbe riguardato Sanitaservice Foggia (vedi focus documenti in basso), dove è emerso un danno erariale in favore dell’Agenzia delle Entrate pari a 21 milioni di euro. Il precedente A.U. di Sanitaservice Foggia, società in house dell’ASL foggiana, non avrebbe infatti pagato l’Iva per determinate prestazioni rese negli anni. Un controllo dell’Agenzia delle Entrate evidenziò questa anomalia per le annualità: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Anche in seguito a una recente sentenza della Cassazione sui fatti, il nuovo AU di Sanitaservice Foggia accantonerebbe le somme necessarie per adempiere al contenzioso in corso, attraverso una rateizzazione della sanzione ricevuta.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS DOCUMENTI – SANITASERVICE FOGGIA

