Trovato in strada con ferita alla testa: bimbo di 18 mesi muore in ospedale

VENEZIA – È morto in ospedale a Venezia un bimbo di 18 mesi ritrovato in strada a Portogruaro con una vistosa ferita alla testa. Il piccolo, Kurtesi Babil, di origini serbe, secondo quanto accertato è stato portato in ospedale dai genitori, ma non è stato possibile salvarlo.

Il bambino – secondo quanto i genitori hanno riferito – sarebbe stato ritrovato in strada già con la ferita alla testa.

Sulla morte del piccolo sono in corso indagini e accertamenti. Al momento non ci sono elementi per valutare che il bimbo sia stato ucciso, ma è ancora in corso la ricostruzione dei fatti. Il decesso del piccolo è avvenuto nella tarda serata di ieri in ospedale, dove era stato portato dai genitori. Non è ancora chiaro se si sia ferito in casa oppure se sia sfuggito al controllo dei genitori. Lo riporta l’agenzia LaPresse.