Un viaggio musicale senza confini e limiti è pronto a dipingersi a vivaci colori e scintille sulla estesa mappa cinese grazie al celebre pianista e compositore pugliese Pasquale Stafano e al suo affascinante e coinvolgente progetto “Sparks”.

Dopo il bellissimo tour di maggio scorso in Corea del Sud, la magia musicale di Stafano sul palco ha lasciato un’impronta indelebile nella mente degli appassionati asiatici di jazz, anche grazie alle straordinarie performance al Hong Kong Jazz Festival e al Beishan International Jazz Festival nel 2015. E ora, un nuovo e ampio capitolo di jazz sta per disvelarsi in Cina, attraverso nove eccezionali concerti dal 15 settembre a Guangzhou fino al 23 settembre a Pechino. Questo intrigante trio musicale, completato dal talento di Giorgio Vendola al contrabbasso e dalla maestria di Saverio Gerardi alla batteria, accenderà di brio le città più vibranti e culturalmente affascinanti del Paese. Stafano si esibirà anche in piano solo il 18 settembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino.

L’epicentro di tale evento musicale è l’ultima fatica di Stafano, l’album “Sparks”: creativo, romantico, e cinematografico, ha catturato dovunque l’attenzione del pubblico globale.

Prodotto dalla storica etichetta tedesca Enja Records, questo lavoro realizza la quintessenza di jazz contemporaneo che intreccia melodie avvolgenti con una fusione intrigante di stili musicali e improvvisazioni di notevole spessore e di arte ad altissimo livello. Stafano pone la melodia come suo vessillo, una melodia che può essere potente e coinvolgente, oppure dolcemente tenera e struggente, comunque sempre ammaliante e raffinata. Questa visione del jazz ridefinisce il suo panorama musicale, incorporando con maestria elementi provenienti da diversi generi come il rock, la musica classica, il world music, il pop e il folk, il tutto condito dalla sua raffinata sensibilità musicale e personalissimo virtuosismo tecnico.

La carriera di Pasquale Stafano, iniziata nel 1996, lo ha portato a calcare i palcoscenici dei principali festival jazz, teatri e club in tutto il mondo, riscontrando sempre i più lusinghieri apprezzamenti del vasto pubblico. Con ben sette album da leader all’attivo, Stafano continua a evolversi, a sorprendere e ad incantare il suo pubblico con performance sempre originali e ad alto contenuto emozionale.

Questo appassionante tour è reso possibile anche grazie al sostegno di Puglia Sounds Export 2023, che sottolinea il costante impegno dell’ente nella valorizzazione della cultura e della creatività territoriale promuovendo gli artisti pugliesi nel loro cammino verso il successo.

Date del Tour in Cina:

15 Settembre : Guangzhou – Enlightening Jazz Club

16 Settembre : Shanghai – Wang Xiaohui Art Space

17 Settembre : Hangzhou – Hangzhou Jazz Club

18 Settembre: Pechino – Istituto Italiano di Cultura – piano solo

19 Settembre : Wuhan – Jazz Parker

: Wuhan – Jazz Parker 20 Settembre : Changsha – Rust Jazz Club

: Changsha – Rust Jazz Club 21 Settembre : Guilin – World Music Village

: Guilin – World Music Village 22 Settembre : Chongqing – In Free Live

: Chongqing – In Free Live 23 Settembre: Pechino – De Facto Records Auditorium

“Impressive new trio. Sparks will definitely open a lot of ears.” All About Jazz

“Pasquale Stafano ha un pianismo incisivo, spudoratamente europeo, preciso e creatore di emozioni.” Musica Jazz

“Lirismo, combinazioni metriche dispari e articolate: Esbjorn Svensson lo avrebbe invidiato molto.” Il Manifesto

“Programmazione Puglia Sounds Export 2023”

OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SU POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8 PALINSESTO PP TPP PUGLIA, RISCOPRI LA MERAVIGLIA 2023

