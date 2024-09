FOGGIA – I carabinieri che aiutarono l’ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis a trasportare nella masseria di Andria parte del suo arsenale da guerra erano ignari della tipologia di armi imballate.

È questa la conclusione alla quale è arrivato il pubblico ministero di Lecce Alessandro Prontera e che lo ha indotto a chiedere e ottenere l’archiviazione del procedimento, così come deciso dal gip Giulia Proto.

Erano tre i militari finiti sotto inchiesta – uno di loro è ormai deceduto – con l’accusa di porto e detenzione di armi e munizioni.

De Benedictis aveva spiegato al caporal maggiore dell’esercito Antonio Serafino di aver provveduto, nel 2017, a trasferire le armi che già deteneva fra Molfetta e Bisceglie (dove risiede il padre della moglie) grazie alla copertura di alcuni carabinieri.

E infatti oltre 200 fra armi e munizioni da guerra vengono trovate nel maggio 2021 nella masseria dell’imprenditore andriese Antonio Tannoia, ora in carcere per scontare la restante parte di una pena definitiva a 8 anni.

Per questa vicenda l’ex gip è stato condannato con sentenza passata in giudicato a nove anni e tre mesi di reclusione: attualmente si trova agli arresti domiciliari poiché è stato sospeso l’ordine di carcerazione per motivi di salute.

Nella sua richiesta, il pubblico ministero precisa che il ruolo vero e proprio di organizzatore della staffetta per il trasporto delle armi sarebbe stato del carabiniere ormai deceduto, intimo amico dell’allora giudice, mentre gli altri colleghi avrebbero fornito solo «un mero supporto logistico esecutivo».

