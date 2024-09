Tempi di prelievo nei casinò non AAMS: tutto quello che devi sapere

Una delle maggiori preoccupazioni che si trovano a vivere gli utenti che iniziano a scommettere online è legata alla fase di prelievo delle vincite generate dalle proprie scommesse.

Il panorama del gioco in Italia viene scandito dalla presenza di casinò non AAMS con prelievo istantaneo, che prevede un’abilitazione specifica per il servizio, e piattaforme che rispettano le tempistiche previste dalla legislazione che regola il settore del gambling.

Ma per toccare questo argomento in modo esaustivo è giusto partire dalle basi e scoprire quali sono le piattaforme di gioco presenti sul territorio, ma anche i tempi previsti per il trasferimento in uscita del proprio denaro.

Differenze nei prelievi tra casinò ADM e non AAMS

È bene partire da una distinzione netta che riguarda la piattaforma scelta da un utente per iniziare a giocare online. Il mercato italiano viene regolamentato dai servizi di controllo e verifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa anche di attribuire le licenze per offrire i servizi in modo legale sul territorio nazionale.

Allo stesso tempo i giocatori italiani possono anche accedere alle cosiddette piattaforme straniere che accettano utenti dal nostro paese pur non avendo ottenuto la licenza che permetta loro di offrire servizi in maniera legale in Italia. Le loro attività, i servizi e le restrizioni appariranno gli utenti italiani più libertine poiché fanno affidamento a un’altra legislazione. E questo potrebbe incidere anche sulla tipologia e metodi di pagamento offerti per il ritiro delle vincite. Per esempio i casinò non AAMS accettano le criptovalute, che sono una modalità non ancora utilizzata nei casinò italiani.

Tempi di attesa medi nei casinò ADM

Quando parliamo di prelievo rapido, facciamo riferimento a tempistiche che hanno un’attesa media di 24 ore. Tale periodo è utile al concessionario per poter mettere in atto tutte le verifiche del caso rispetto alla richiesta inoltrata dal giocatore iscritto. Ci sono però tempi anche più lunghi, fino a un massimo di 5 giorni, nel caso in cui si effettui un prelievo direttamente su carta di credito/debito o bonifico.

Ma all’interno delle piattaforme autorizzate ADM è possibile trovare anche delle operazioni di prelievo immediate, che sono accessibili solamente se il giocatore ha attivato il medesimo servizio attraverso la modalità di pagamento preferita. Nella maggior parte dei casi si fa riferimento al bonifico istantaneo, possibile solo se la banca è abilitata a tale servizio.

Suggerimenti per rendere più veloce un prelievo

Nel caso in cui un giocatore cerchi un modo per rendere più veloce la fase di ritiro delle vincite dovrebbe seguire questi passaggi:

Confermare la propria identità inviando, il prima possibile, un documento d’identità valido per effettuare le verifiche. Va ricordato che senza questo passaggio è impossibile prelevare il proprio denaro e questo non fa altro che allungare i tempi di attesa.

Selezionare lo stesso metodo di pagamento per deposito e prelievo;

Assicurarsi di leggere i limiti previsti per il prelievo, al fine di velocizzare la fase di approvazione della richiesta da parte del concessionario;

Evitare di richiedere il ritiro delle vincite durante i giorni festivi o in orari serali: questo infatti causa una serie di ritardi dovuti dal fatto che il controllo della richiesta viene rimandato al giorno lavorativo successivo.

Conclusioni

Valutare con attenzione le modalità di prelievo accettate sui siti di scommesse italiani e nei migliori casino online senza AAMS è quindi un processo chiave per capire come comportarsi.

Come detto, le tempistiche previste dalla legislazione italiana sono piuttosto rapide, soprattutto nel caso dell’uso di portafogli elettronici (24 ore). Mentre restano un pochino più lunghe le modalità di accredito legate all’uso di carte di credito e bonifici. Per queste due modalità infatti si spazia da un’attesa di 1-5 giorni, utili per garantire all’operatore di effettuare tutte le verifiche necessarie per considerare sicuro il trasferimento del denaro. (nota stampa).