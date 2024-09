Conosci la Puglia? Il Gargano? Manfredonia? Manfredonia è una cittadina della provincia di Foggia situata alle porte del Gargano.

In questa caratteristica città spalmata per lo più lungo la costa e dove l’attività prevalente è ancora la pesca, si può riscontrare sempre più un incremento nelle persone che praticano attività fisica con diverse modalità.

Ora è il momento di informarsi, documentarsi, prenotare, iscriversi, contattare amici per pianificare una trasferta al sud, in Puglia dove c’è sempre qualcuno pronto ad accoglierti.

Di seguito segnalo Trofeo San Salvatore, corsa in montagna km 10.650, domenica 13 ottobre 2024.

La Associazione Sportiva Dilettantistica Gargano 2000 (Cotugno Giovanni 3336854491 e-mail: gargano200onlus@yahoo.it) e la Associazione di Promozione Sociale Vento Nuovo San Salvatore (r.latorre1976@libero.it) con il patrocinio del Comune di Manfredonia, indicono ed organizzano, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, la gara podistica provinciale denominata “Trofeo San Salvatore” 2024 di corsa in montagna di km 10.650.

La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Junior – Promesse – Seniores e Masters M/F in regola con il tesseramento 2024 e agli atleti tesserati per gli altri Enti di Promozione Sportiva in regola con la certificazione medico-sportiva e agli atleti in possesso di Runcard Tempo Massimo della gara 1 h e 30’.

La gara si svolgerà a Manfredonia il giorno 13 ottobre 2024, con qualsiasi condizione atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 08.00 presso Palazzetto dello Sport Città di Manfredonia in Via Scaloria con partenza alle ore 09.30.

Programma tecnico

Luogo e orario del ritrovo: Palazzetto dello Sport ore 08:00 Consegna pettorali e chip ore 08.30 – 9.00. Partenza: ore 09:30.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.correreinpuglia.it, entro le ore 24.00 del giorno 11 ottobre 2024. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni oltre la data di chiusura delle iscrizioni.

I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta presso lo specifico box.

La quota di partecipazione è di € 10,00 per atleta e darà diritto a ricevere un pacco gara contenente gadgets.

Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno effettuati dal servizio Quotiming del Gruppo Icron, le classifiche saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il controllo dei giudici preposti.

Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito del Comitato Provinciale FIDAL e su www.correreinpuglia.it

Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni situati all’interno del Palazzetto e i parcheggi delle macchine nell’area del Palazzetto e zona limitrofa custoditi e n. 2 bus dalla Frazione di San Salvatore al Palazzetto dello Sport a chiusura della gara.

Il percorso di km 10.650 metri in salita sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle forze dell’ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità.

È assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.

Il primo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + Caciocavallo;

Il secondo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

Il terzo classificato con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

La prima classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + Caciocavallo;

La seconda classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

La terza classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari + premio;

I primi 3 come unica categoria J-P maschili e femminili: 1° Confezione regalo di prodotti alimentari

2° Confezione regalo di prodotti alimentari 3° Confezione regalo di prodotti alimentari

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 23-34 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 35-39 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 40-44 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 45-49 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 50-54 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 55-59 m. e f.

I primi 3 uomini delle categorie Seniores 60-64 m. e f.

I primi 5 come unica categoria di Run Card e EPS maschili e femminili:

Saranno premiate le prime 5 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti uomini e donne.

Lo sport davvero avvicina persone, culture, mondi e rende felici e resilienti seguendo mete e direzioni ma sempre pronti a rimodulare tutto cavalcando l’onda del cambiamento e utilizzando risorse residue che diventano a volte sorprendenti e rinnovabili. Questo è il vantaggio dello sport.

Non c’è un’esatta modalità per partecipare, puoi sperimentare benessere o performance o entrambi, togetherismuchbetter (insieme è molto meglio). Non restare immobile, prova ad abbandonare la tua zona di confort, nowis the moment (ora è il momento) per iniziare, non aspettare il momento migliore, è sempre il momento, entra nei gruppi whatsap, facebook, mailing list, scegli il tuo sport, il tuo allenamento, la tua gara, il tuo evento, partecipa con i tuoi tempi e modalità.

Lo Sport raccoglie gente e le porta in giro per allenamenti e gare, per faticare e divertirsi insieme, per sperimentarsi e mettersi in gioco, condividere partenze, percorsi e arrivi. Questo è lo sport che vogliamo, uno sport che rende felici nonostante la fatica.

Di Manfredonia è originario anche Antonio La Torre che ha contribuito a un grande salto di qualità dell’atletica italiana da quando è stato eletto tecnico degli atleti assoluti nazionali a partire dai risultati alle Olimpiadi di Tokyo e proseguendo con i mondiali e gli ultimi europei a Roma lo scorso giugno.

Da atleta e psicologo dello sport, sono molto contento del suo approccio con gli atleti, squadre, associazioni sportive, federazioni sportive e per ciò che trasmette attraverso articoli e video, molto utili e interessanti per tutti, sia nello sport che nella vita ordinaria per il benessere e la performance. Concordo con i concetti di lavoro di gruppo, insieme, noi, lavorare duramente e scientificamente, crederci e tanto altro.

L’Associazione Sportiva di Manfredonia “Gargano 2000 Onlus”, da diversi anni punta a sviluppare l’educazione attraverso lo sport. Notevoli sono i risvolti positivi dello sport e il pieno recupero dei giovani diversamente abili o disagiati sociali attraverso lo sport.

È importante dare merito soprattutto al presidente dell’associazione, tecnico nazionale FISDIR, Giovanni Cotugno che utilizza i valori trasmessi dall’attività sportiva per sviluppare conoscenze e competenze oltre che le capacità fisica, insegnando ai ragazzi a compiere sforzi per realizzare i propri progetti. Notevoli, inoltre, sono i riscontri a livello personale e sociale, promuovendo anche la solidarietà, la tolleranza e il fair play in un ambito multiculturale.

Per concludere non posso che augurare a tutti gli atleti e gli organizzatori di continuare a promuovere un sano esercizio fisico per tutte le età e con qualsiasi modalità e sviluppare sempre nuovi percorsi naturali e consultare libri sulla psicologia dello sport e del benessere.

Matteo SIMONE

Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt ed EMDR

380.4337230 – 21163@tiscali.it

Blog: http://ilsentieroalternativo.blogspot.it/

Libri: http://www.unilibro.it/libri/f/autore/simone_matteo

