Un gesto di umanità ha evitato una tragedia sulla strada che collega Zapponeta a Manfredonia, dove un cane è stato trovato gravemente ferito e legato con uno spago al guardrail, abbandonato al proprio destino.

A soccorrerlo è stato Giuseppe, che ha immediatamente segnalato l’emergenza alle autorità e ha prestato assistenza all’animale fino all’arrivo dei soccorsi. Il cane, con lo spago stretto al collo e in evidente stato di sofferenza, rischiava di morire tra l’indifferenza dei passanti.



Il gesto di Giuseppe è stato determinante per salvargli la vita, in netto contrasto con chi ha compiuto l’atto crudele di abbandonarlo e con chi, passando di lì, ha preferito ignorare quella creatura in difficoltà.

La comunità ringrazia Giuseppe, riconosciuto come “il miracolo di turno”, mentre cresce l’indignazione per un episodio che riaccende i riflettori sul tema del randagismo e dei maltrattamenti sugli animali.

Lo riporta su Facebook, Pet First Aid.