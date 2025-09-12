Edizione n° 5821

Home // Manfredonia // Cane ferito e abbandonato sulla Zapponeta-Manfredonia salvato da un automobilista

SALVATAGGIO Cane ferito e abbandonato sulla Zapponeta-Manfredonia salvato da un automobilista

Un cane è stato trovato gravemente ferito e legato con uno spago al guardrail, abbandonato al proprio destino

Cane ferito e abbandonato sulla Zapponeta-Manfredonia salvato da un automobilista

Cane Zapponeta-Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Pet First Aid

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Manfredonia // Zapponeta //

Un gesto di umanità ha evitato una tragedia sulla strada che collega Zapponeta a Manfredonia, dove un cane è stato trovato gravemente ferito e legato con uno spago al guardrail, abbandonato al proprio destino.

A soccorrerlo è stato Giuseppe, che ha immediatamente segnalato l’emergenza alle autorità e ha prestato assistenza all’animale fino all’arrivo dei soccorsi. Il cane, con lo spago stretto al collo e in evidente stato di sofferenza, rischiava di morire tra l’indifferenza dei passanti.

Cane Zapponeta-Manfredonia – Fonte Immagine: Facebook, Pet First Aid


Il gesto di Giuseppe è stato determinante per salvargli la vita, in netto contrasto con chi ha compiuto l’atto crudele di abbandonarlo e con chi, passando di lì, ha preferito ignorare quella creatura in difficoltà.

La comunità ringrazia Giuseppe, riconosciuto come “il miracolo di turno”, mentre cresce l’indignazione per un episodio che riaccende i riflettori sul tema del randagismo e dei maltrattamenti sugli animali.

Lo riporta su Facebook, Pet First Aid.

1 commenti su "Cane ferito e abbandonato sulla Zapponeta-Manfredonia salvato da un automobilista"

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

