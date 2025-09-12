Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Home // Cronaca // Condanna in Appello per la “Società Foggiana”: Libera e la Fondazione Buon Samaritano esprimono soddisfazione

"SOCIETA'" Condanna in Appello per la “Società Foggiana”: Libera e la Fondazione Buon Samaritano esprimono soddisfazione

Al processo di secondo grado hanno contribuito in modo decisivo anche le dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia

Corte d'Appello di Bari - Fonte: Ministero della Giustizia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Cronaca // Focus e Inchieste //

La Fondazione antiusura “Buon Samaritano” e il Coordinamento Provinciale dell’Associazione Libera di Foggia esprimono un sentito ringraziamento alla Procura Generale di Bari, alla Corte di Appello di Bari e a tutte le istituzioni coinvolte per l’impegno profuso nel processo “Decimabis”, che ha portato alla condanna in secondo grado degli imputati accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli stessi imputati erano stati già giudicati in primo grado con rito abbreviato.

La terza sezione della Corte di Appello di Bari ha confermato sostanzialmente la sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Bari, riconoscendo la responsabilità penale dei partecipanti alla cosiddetta “Società foggiana” e punendo in particolare i reati di estorsione e usura. Pur con alcune riduzioni delle pene, gli imputati sono stati ritenuti colpevoli e per la maggior parte dei casi è stato riconosciuto il metodo mafioso con cui l’organizzazione criminale gestiva i propri affari, attraverso coartazione psicologica, minacce e comportamenti di prevaricazione. La Corte ha inoltre evidenziato la realizzazione di reati fine e il reinvestimento dei proventi illeciti in altre attività criminose.

Al processo di secondo grado hanno contribuito in modo decisivo anche le dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, che hanno confermato la composizione della struttura criminale, i compiti dei singoli membri e i reati contestati.

Libera e la Fondazione Buon Samaritano sottolineano come l’aumento delle collaborazioni rappresenti un segnale concreto della progressiva frattura del muro di omertà che da sempre circonda le organizzazioni mafiose, e un chiaro segnale che il territorio può e deve liberarsi dalla presenza della criminalità organizzata.

Le due associazioni si sono costituite parte civile attraverso i propri legali di fiducia – gli avvocati Vincenza Rando e Federica Bianchi, e gli avvocati Enrico Rando e Andrea Candido D’Amelio, quest’ultimo prematuramente scomparso – continuando un percorso virtuoso finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e a sostenere coloro che scelgono di reagire ai fenomeni malavitosi. Partecipare come parte civile significa non solo entrare nelle aule giudiziarie, ma anche assumersi una responsabilità chiara: schierarsi dalla parte delle istituzioni che, nel rispetto delle regole, cercano di fare luce su fatti gravi che hanno colpito la comunità.

Il futuro delle due associazioni sarà dedicato a promuovere la cultura della prevenzione dei fenomeni criminali, sia a livello associativo che individuale, continuando a offrire supporto, ascolto e aiuto alle vittime di estorsione e usura. L’impegno congiunto mira a sradicare la sottocultura mafiosa e a togliere terreno fertile alle organizzazioni criminali, nella consapevolezza della pervasività della “Società foggiana” ma anche della presenza e dell’attenzione costante delle istituzioni.

Ora più che mai, sottolineano Libera e la Fondazione Buon Samaritano, è il momento di vincere la paura e la rassegnazione, di unire le forze per garantire sicurezza e legalità sul territorio, riaffermando con determinazione che la giustizia può e deve prevalere sulle mafie. 

Nessun campo trovato.