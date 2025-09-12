La Fondazione antiusura “Buon Samaritano” e il Coordinamento Provinciale dell’Associazione Libera di Foggia esprimono un sentito ringraziamento alla Procura Generale di Bari, alla Corte di Appello di Bari e a tutte le istituzioni coinvolte per l’impegno profuso nel processo “Decimabis”, che ha portato alla condanna in secondo grado degli imputati accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli stessi imputati erano stati già giudicati in primo grado con rito abbreviato.
I PIÙ LETTI OGGI
12 Settembre 2025 - ore 10:36