CALEMBOUR

Foggia, foto intime false affisse in città: l'angoscia di Arianna

ANGOSCIA Foggia, foto intime false affisse in città: l’angoscia di Arianna

Immagini manipolate del suo corpo, accompagnate dal suo volto e dal suo nome, sono state affisse sui muri del quartiere

Foggia, foto intime false affisse in città: l’angoscia di Arianna

Arianna - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Arianna rompe il silenzio e racconta il dramma personale che vive dallo scorso maggio: immagini manipolate del suo corpo, accompagnate dal suo volto e dal suo nome, sono state affisse sui muri del quartiere. La giovane parla di un’ondata di odio e violenza che l’ha travolta, definendo la situazione un vero e proprio incubo.

Si tratta di un gesto grave di violenza di genere, punibile penalmente secondo la legge sul revenge porn (art. 612-ter c.p.), che tutela le vittime dalla diffusione non consensuale di immagini intime. Le immagini erano corredate da dati personali, numero di telefono e indirizzo, esponendo Arianna a rischi concreti per la sua sicurezza e possibili molestie.

La giovane descrive il suo dolore: “Non avevo fatto nulla di male, ma la mia dignità è stata calpestata e strappata via”. Racconta di vivere con la paura costante che qualcuno possa cercarla, convinto che lei sia disponibile a causa di immagini false e violente.

Le autorità locali hanno attivato le indagini, invitando i cittadini a non fotografare o condividere i volantini e a segnalarne la presenza. La comunità è chiamata a dimostrare responsabilità collettiva, strappando i volantini e denunciando ogni gesto di questo tipo, a tutela della dignità delle vittime.

Arianna lancia un appello diretto: “Basta rubarmi la dignità, basta usare il mio corpo contro di me, basta infrangere il mio nome e la mia sicurezza. Prima o poi chi ha fatto questo pagherà”.

Anche la senatrice FdI Annamaria Fallucchi è intervenuta, sottolineando che dietro ogni immagine falsa c’è una vita vera, una ragazza che piange e una famiglia che soffre, ribadendo il dovere collettivo di proteggere la dignità delle persone.

Lo riporta foggiatoday.it.

