Giovani e lavoro: Marasco denuncia le promesse mancate e lancia proposte per Manfredonia e il Sud

MANFREDONIA – “Tutte false promesse: il lavoro che non c’è ai giovani e ai meno giovani disoccupati”. Con queste parole il capogruppo comunale Giuseppe Marasco accende i riflettori su un tema che resta tra i più delicati e urgenti per il Sud Italia, e in particolare per la città di Manfredonia: la disoccupazione giovanile.

Secondo il rapporto “Giovani 2024: il bilancio di una generazione” del Consiglio Nazionale dei Giovani e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, il divario occupazionale tra Nord e Sud appare netto: nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge il 23,9%, quasi tre volte superiore rispetto all’8% registrato al Nord.

Il fenomeno, sottolinea Marasco, è legato a fattori strutturali:

Mancanza di investimenti, che penalizza la crescita economica locale;

Carenza di infrastrutture, che ostacola l’accesso ai servizi e alle imprese;

Difficoltà di accesso al credito, che frena lo sviluppo e la capacità di assunzione delle aziende.

Il quadro è aggravato dalla precarietà diffusa: il 40,9% dei giovani nel settore privato ha un contratto a termine, contro il 59,1% che può contare su un impiego stabile.

Le proposte di Marasco

Per invertire la rotta, il capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia indica alcune direttrici di intervento:

Investimenti mirati per creare nuove opportunità occupazionali;

Sviluppo delle infrastrutture, con un’attenzione particolare alla zona industriale D46 di Manfredonia, ancora priva di rete idrica AQP e allacci fognari;

Maggiore accesso al credito per le imprese locali, al fine di sostenerne la crescita e favorire nuove assunzioni.

“Serve una visione concreta per il futuro dei giovani e del nostro territorio” – conclude Marasco – “altrimenti la fuga verso il Nord e l’estero resterà l’unica prospettiva per le nuove generazioni”.