Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Lucia, picchiata dall’ex marito, a Tgcom24: “Gli schiaffi più forti? Le giustificazioni del giudice”

CRONACA Lucia, picchiata dall’ex marito, a Tgcom24: “Gli schiaffi più forti? Le giustificazioni del giudice”

Lo scorso giugno, in primo grado, il Tribunale di Torino ha condannato il marito a 18 mesi

Lucia, picchiata dall'ex marito, a Tgcom24: "Gli schiaffi più forti? Le giustificazioni del giudice"

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Prima pagina //

“Ho preso le botte fisiche, ma gli schiaffi più forti li ho presi dalle motivazioni scritte dal giudice. Il dolore più forte mi è arrivato lì”, spiega Lucia a Tgcom24, dopo che lo scorso giugno, in primo grado, il Tribunale di Torino ha condannato il marito a 18 mesi (pena minima che non prevede la reclusione) perché “andava compreso” il suo stato d’animo di uomo ferito dalla fine di un matrimonio durato 20 anni e interrotto per volontà della donna.

“Aver giustificato da quella sentenza il mio ex marito che mi ha massacrato di botte è aver creato un precedente per tutti quelli che arriveranno dopo di lui”, ha aggiunto Lucia. La pena di 18 mesi è minima e non prevede reclusione, avendogli il giudice anche concesso la condizionale e tutte le attenuanti previste dalla legge.

L’ex marito è stato denunciato tre anni fa per violenze verbali, economiche oltre che per un pestaggio brutale nei confronti della donna.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.