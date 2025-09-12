Manfredonia finanzia il progetto “DonChiShow”: viaggio audiovisivo tra i comuni di Capitanata

Con la determinazione dirigenziale n. 1631 del 9 settembre 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato l’affidamento diretto all’Associazione Culturale “Compagnia Teatrale Palcoscenico” del Piccolo Teatro di Foggia per la realizzazione del progetto audiovisivo DonChiShow. L’iniziativa, dal costo complessivo di 6.100 euro IVA inclusa (5.000 euro più imposta), sarà finanziata attraverso il capitolo PEG 3820 del bilancio comunale 2025.

Un format che racconta i territori

Il progetto DonChiShow nasce come un viaggio ironico e originale all’interno della provincia di Foggia. Protagonisti saranno una rilettura contemporanea di Don Chisciotte e Sancho Panza, interpretati dagli attori Fabio & Dino, che attraverseranno i comuni della Capitanata raccontandone bellezze, tradizioni e peculiarità culturali. Un percorso in forma di format video, che mira a valorizzare le identità locali con un linguaggio leggero e accessibile, in grado di unire intrattenimento e promozione turistica.

La proposta è stata presentata dall’Associazione Palcoscenico del Piccolo Teatro di Foggia, con sede in via Delli Carri, già nota per la sua attività teatrale e di produzione culturale.

Le basi amministrative

Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, Maria Sipontina Ciuffreda, dando attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 6 agosto 2025. In quell’occasione, l’esecutivo cittadino aveva approvato la proposta di collaborazione con l’associazione culturale foggiana, individuandola come partner idoneo alla realizzazione del progetto.

L’affidamento è stato disposto in forma diretta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 36/2023, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere senza gara per servizi e forniture di importo inferiore ai 140mila euro. Nel provvedimento viene sottolineato come l’associazione affidataria sia in possesso di esperienze pregresse adeguate a garantire la buona riuscita dell’iniziativa.

Il progetto è stato registrato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) B82C14BAA7, generato dall’ANAC sulla Piattaforma Contratti Pubblici, in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Compatibilità finanziaria e regole di bilancio

L’impegno di spesa, pari a 6.100 euro, è stato dichiarato compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Il programma dei pagamenti, inoltre, è risultato coerente con le regole previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

La determinazione precisa che non esistono conflitti di interesse né in capo all’istruttore né al dirigente responsabile, nel rispetto delle norme in materia di anticorruzione e incompatibilità.

A cura di Giovanna Tambo.