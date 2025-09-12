Edizione n° 5822

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Manfredonia, Forza Italia attacca: "Zero euro dal Comune per la festa patronale"

POLITICA Manfredonia, Forza Italia attacca: “Zero euro dal Comune per la festa patronale”

Per Forza Italia, la decisione dell’amministrazione segna una disparità di trattamento rispetto alle frazioni

Manfredonia, Forza Italia attacca: "Zero euro dal Comune per la festa patronale"

Manfredonia // Notizie in piazza //

Il circolo e il gruppo consiliare di Forza Italia Manfredonia hanno espresso dure critiche nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco La Marca in merito alla gestione dei contributi per le festività patronali. Secondo gli azzurri, la giunta avrebbe mostrato “due pesi e due misure” tra la festa cittadina in onore di Maria SS. di Siponto, patrona di Manfredonia, e quelle delle frazioni di San Salvatore e Borgo Mezzanone.

In particolare, per la festa patronale sipontina – evento storico e fortemente sentito dalla comunità – il Comune si sarebbe limitato a “prendere atto” dell’autogestione da parte del comitato organizzatore, che ha sostenuto da solo i costi, facendo leva sul sostegno di cittadini e aziende. Nessun contributo diretto sarebbe arrivato da Palazzo San Domenico, nonostante le numerose e onerose iniziative promosse dal comitato.

Un atteggiamento che Forza Italia mette in contrasto con quanto avvenuto il 9 settembre, quando l’amministrazione ha deciso di co-organizzare le feste patronali di San Salvatore e Borgo Mezzanone, contribuendo alle relative spese. Curioso, sottolinea il partito, che entrambe le richieste di supporto fossero arrivate in Comune appena cinque giorni prima, il 4 settembre.

“Un tempismo singolare e scelte difficilmente comprensibili – scrive il gruppo consiliare – soprattutto se si considera che per il Manfredonia Festival Estivo sono stati stanziati 239mila euro di fondi pubblici, mentre nulla è stato destinato alla festa patronale cittadina, interamente sorretta da volontariato e generosità privata”.

Manfredonia, Forza Italia attacca: “Zero euro dal Comune per la festa patronale”

Forza Italia ribadisce di apprezzare e rispettare le comunità delle frazioni, ma chiede maggiore coerenza e pari dignità per tutte le ricorrenze religiose e popolari che caratterizzano il territorio.

Nessun campo trovato.