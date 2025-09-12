Edizione n° 5821

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Manfredonia rimborsa le spese di trasferta a una dipendente in convenzione con Zapponeta

SPESE Manfredonia rimborsa le spese di trasferta a una dipendente in convenzione con Zapponeta

Il Comune di Manfredonia ha disposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute da una dipendente del Comune di Zapponeta

Comune di Zapponeta - Fonte Immagine: zapponeta.halleyweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Manfredonia // Zapponeta //

Con la determinazione dirigenziale n. 1448 del 1° agosto 2025, il Comune di Manfredonia ha disposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute da una dipendente del Comune di Zapponeta, impiegata in convenzione presso l’ente sipontino.

Una collaborazione che dura dal 2020
La collaborazione tra i due Comuni ha radici ormai lontane. Già nel febbraio 2020, con deliberazioni delle rispettive amministrazioni straordinarie, era stato disposto l’utilizzo condiviso della lavoratrice, inizialmente per 9 ore settimanali. Negli anni successivi la convenzione è stata più volte prorogata ed estesa, arrivando fino a 16 ore settimanali.

Dopo varie interruzioni e rinnovi, la Giunta comunale di Manfredonia con delibera n. 5 del 31 luglio 2024 ha confermato l’impiego della dipendente fino al 31 dicembre 2024, per un totale di 15 ore settimanali. La convenzione è stata formalizzata con la sottoscrizione dell’accordo il 20 agosto 2024.

Le richieste di rimborso
La dipendente, residente a Zapponeta, ha presentato più volte richieste di rimborso per le spese di viaggio sostenute nel raggiungere la sede di lavoro a Manfredonia. Anche il Comune di Zapponeta, in qualità di ente titolare del rapporto di lavoro, ha sollecitato il riconoscimento dei rimborsi.

Le spese complessive documentate ammontavano a 1.840,79 euro:

  • 1.356,41 euro per gli accessi effettuati nel 2023;
  • 484,38 euro per i 30 accessi tra agosto e dicembre 2024.

Norme e interpretazioni
Il nodo centrale della questione riguarda l’applicazione delle norme contrattuali sui rimborsi viaggio per dipendenti in convenzione.

In passato il CCNL del 2000 prevedeva la possibilità di rimborsare un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro. Tuttavia, successive modifiche legislative e contrattuali hanno abrogato tale disposizione.

L’ARAN, con l’orientamento CFL238 del novembre 2023, ha chiarito che nei casi di “scavalco condiviso” tra enti, ai sensi dell’articolo 23 del CCNL Funzioni Locali 2022, è possibile riconoscere il trattamento di trasferta. Tuttavia, la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, delibere 8/2011 e 21/2011) ha posto come limite massimo di rimborso il costo del trasporto pubblico, salvo diversa disciplina contrattuale.

