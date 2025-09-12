Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, scuole chiuse al “San Lorenzo Maiorano” per indagini strutturali: l’ordinanza del sindaco La Marca

ORDINANZA Manfredonia, scuole chiuse al “San Lorenzo Maiorano” per indagini strutturali: l’ordinanza del sindaco La Marca

Il plesso rimarrà chiuso per due giornate al fine di consentire l’avvio di indagini strutturali legate agli interventi del PNRR

Manfredonia, scuole chiuse al “San Lorenzo Maiorano” per indagini strutturali: l’ordinanza del sindaco La Marca

Istituto Comprensivo "Don Milani uno + Maiorano" - Fonte Immagine: Facebook, Istituto Comprensivo "Don Milani uno + Maiorano"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il plesso scolastico “San Lorenzo Maiorano”, facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale Don Milani Uno+Maiorano di Manfredonia, rimarrà chiuso per due giornate al fine di consentire l’avvio di indagini strutturali legate agli interventi del PNRR. Lo ha disposto il sindaco Domenico La Marca con un’apposita ordinanza sindacale firmata il 12 settembre 2025 e pubblicata all’albo pretorio del Comune.

Il provvedimento prevede una sospensione parziale delle attività didattiche venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 12:00, e la chiusura totale dell’edificio nella giornata di lunedì 22 settembre 2025. La decisione è stata adottata a seguito della nota del dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia (prot. n. 47482 del 9 settembre 2025) che ha segnalato la necessità di effettuare verifiche approfondite sulla struttura, e della richiesta formale dell’Istituto Comprensivo (nota n. 6086 del 10 settembre, acquisita al protocollo generale il giorno successivo).

I lavori rientrano nel quadro degli interventi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella missione 4, componente 1, sub-investimento 1.3.2, contrassegnato dal CUP J38B18000730001. Si tratta di attività di indagine preliminari alla realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza o adeguamento dell’edificio scolastico.

La sospensione temporanea delle lezioni, si legge nell’ordinanza, è stata disposta in quanto i lavori riguardano aspetti legati alla sicurezza e non possono essere rinviati senza rischiare di compromettere la piena fruibilità degli spazi scolastici da parte di studenti, docenti e personale.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, scuole chiuse al “San Lorenzo Maiorano” per indagini strutturali: l’ordinanza del sindaco La Marca"

  1. Scusatemi, queste richieste e sopralluoghi, non si potevano fare durante i tre mesi estivi che la scuola era chiusa???.
    Povera Manfredonia……

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.