Manfredonia, scuole chiuse al “San Lorenzo Maiorano” per indagini strutturali: l’ordinanza del sindaco La Marca

Il plesso scolastico “San Lorenzo Maiorano”, facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale Don Milani Uno+Maiorano di Manfredonia, rimarrà chiuso per due giornate al fine di consentire l’avvio di indagini strutturali legate agli interventi del PNRR. Lo ha disposto il sindaco Domenico La Marca con un’apposita ordinanza sindacale firmata il 12 settembre 2025 e pubblicata all’albo pretorio del Comune.

Il provvedimento prevede una sospensione parziale delle attività didattiche venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 12:00, e la chiusura totale dell’edificio nella giornata di lunedì 22 settembre 2025. La decisione è stata adottata a seguito della nota del dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia (prot. n. 47482 del 9 settembre 2025) che ha segnalato la necessità di effettuare verifiche approfondite sulla struttura, e della richiesta formale dell’Istituto Comprensivo (nota n. 6086 del 10 settembre, acquisita al protocollo generale il giorno successivo).

I lavori rientrano nel quadro degli interventi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella missione 4, componente 1, sub-investimento 1.3.2, contrassegnato dal CUP J38B18000730001. Si tratta di attività di indagine preliminari alla realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza o adeguamento dell’edificio scolastico.

La sospensione temporanea delle lezioni, si legge nell’ordinanza, è stata disposta in quanto i lavori riguardano aspetti legati alla sicurezza e non possono essere rinviati senza rischiare di compromettere la piena fruibilità degli spazi scolastici da parte di studenti, docenti e personale.

A cura di Michele Solatia.