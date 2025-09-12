Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

CRONACA Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

Nei pressi di un parco giochi, un piccolo gatto è stato catturato da alcuni ragazzi, maltrattato e persino bruciato sul pelo

Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Un episodio di violenza contro gli animali ha scosso la comunità di Mattinata. Nei pressi di un parco giochi, un piccolo gatto è stato catturato da alcuni ragazzi, maltrattato e persino bruciato sul pelo. Nonostante il tentativo di salvarlo, l’animale è morto il giorno successivo a causa delle gravi sofferenze subite. A rendere ancora più drammatica la vicenda è la voce di un bambino che, testimone diretto dell’accaduto, ha deciso di scrivere una lettera accorata. “

Questa non è una semplice lettera, è un grido di dolore” – ha scritto – denunciando la crudeltà dell’episodio e lanciando un appello alla riflessione. Il piccolo ha raccontato di aver trovato il gatto tremante e ferito, di aver provato a metterlo in salvo e di aver assistito con dolore alla sua morte. Nella sua lettera non manca un monito: “Chi è capace di fare del male a un animale indifeso, domani potrebbe farlo anche a una persona. Non è uno scherzo, è un reato”.

Il gesto, avvenuto in un luogo che dovrebbe essere simbolo di spensieratezza come un parco giochi, ha sollevato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Le associazioni animaliste e la comunità locale chiedono ora che l’episodio non venga minimizzato e che sia fatta piena luce sui responsabili.

L’appello del bambino si conclude con una richiesta forte e chiara: “Non lasciamo che il silenzio copra questa crudeltà”.

Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.