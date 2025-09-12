Mattinata, orrenda violenza su un gatto: ragazzo scrive una lettera

Un episodio di violenza contro gli animali ha scosso la comunità di Mattinata. Nei pressi di un parco giochi, un piccolo gatto è stato catturato da alcuni ragazzi, maltrattato e persino bruciato sul pelo. Nonostante il tentativo di salvarlo, l’animale è morto il giorno successivo a causa delle gravi sofferenze subite. A rendere ancora più drammatica la vicenda è la voce di un bambino che, testimone diretto dell’accaduto, ha deciso di scrivere una lettera accorata. “

Questa non è una semplice lettera, è un grido di dolore” – ha scritto – denunciando la crudeltà dell’episodio e lanciando un appello alla riflessione. Il piccolo ha raccontato di aver trovato il gatto tremante e ferito, di aver provato a metterlo in salvo e di aver assistito con dolore alla sua morte. Nella sua lettera non manca un monito: “Chi è capace di fare del male a un animale indifeso, domani potrebbe farlo anche a una persona. Non è uno scherzo, è un reato”.

Il gesto, avvenuto in un luogo che dovrebbe essere simbolo di spensieratezza come un parco giochi, ha sollevato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Le associazioni animaliste e la comunità locale chiedono ora che l’episodio non venga minimizzato e che sia fatta piena luce sui responsabili.

L’appello del bambino si conclude con una richiesta forte e chiara: “Non lasciamo che il silenzio copra questa crudeltà”.