Monte Sant’Angelo: al via il progetto “La luce dell’Arcangelo” per valorizzare il patrimonio UNESCO

Prosegue con slancio il percorso di promozione e valorizzazione dei siti UNESCO del territorio pugliese. Il Comune di Monte Sant’Angelo ha ufficialmente avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e messa in opera di allestimenti luminosi nell’ambito del progetto “La luce dell’Arcangelo”, inserito nel più ampio evento Michael 365, dedicato alla promozione della figura dell’Arcangelo Michele e dei percorsi di pellegrinaggio nella regione.

L’iniziativa rientra nel Progetto Strategico 2025 “Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO”, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 153 del 13 giugno 2025, in risposta all’Avviso regionale per interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia (L.R. n. 35/2020, DGR n. 709/2021 e DGR n. 26/2025). Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia con un importo complessivo di 50.000 euro per il Comune di Monte Sant’Angelo, prevede una serie di eventi e installazioni artistiche site-specific finalizzate a promuovere il brand culturale della città.

Negli anni precedenti, l’iniziativa Michael 365 ha già visto la realizzazione di installazioni luminose di grande impatto visivo: nel 2023 sono state collocate due statue luminose – un angelo tridimensionale di 8 metri e una stella di 6 metri – oltre a un’insegna celebrativa dell’anno in cui Monte Sant’Angelo è stata Capitale della Cultura della Puglia. Nel 2024, il Santuario di San Michele Arcangelo ha ospitato “Fragments of Reality”, installazione cinetica e site-specific dell’artista Alessandro Lupi, composta da migliaia di specchi in grado di riflettere luce e ambiente circostante in modo mutevole durante il giorno e la notte, generando suggestioni contemplative. A maggio 2025, sono state realizzate proiezioni mappate sulle facciate della Basilica e una “spada di luce” a simboleggiare la figura dell’Arcangelo.

L’obiettivo del nuovo affidamento è garantire la continuità del progetto e ampliare gli allestimenti luminosi nella zona del Santuario e nelle aree circostanti, conferendo al territorio un’identità culturale riconoscibile e attrattiva anche per il turismo internazionale. L’importo previsto per l’affidamento del servizio è di 22.000 euro, IVA inclusa, di cui 18.032,79 euro di imponibile e 3.967,21 euro di IVA al 22%. La durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2025.

Per l’esecuzione del servizio, il Comune procederà tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, rivolgendosi alla società Luminarie Carbone Srls di Apricena (FG), scelta per la sua comprovata esperienza e capacità tecnica nella realizzazione di installazioni luminose artistiche. La decisione di affidare direttamente il servizio alla ditta è stata motivata dalla qualità delle competenze e dai precedenti progetti analoghi eseguiti con successo per enti pubblici e organizzazioni culturali.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto è la dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune, coadiuvata dal dott. Pasquale Gatta, coordinatore del progetto e responsabile dell’Ufficio Staff del Sindaco per la Comunicazione e Promozione. Il RUP sarà incaricato di seguire tutte le fasi successive e potrà anticipare fino al 50% delle somme necessarie per le attività, garantendo così la tempestiva realizzazione degli allestimenti.

Il progetto “La luce dell’Arcangelo” non solo valorizza il Santuario di San Michele Arcangelo, bene UNESCO, ma contribuisce anche a rafforzare il posizionamento di Monte Sant’Angelo come città dei due siti UNESCO, in un contesto di promozione turistica e culturale sostenibile. Le installazioni luminose saranno parte integrante degli eventi e degli appuntamenti previsti dal calendario Michael 365, creando una sinergia tra arte, spiritualità e innovazione tecnologica.

A cura di Giovanna Tambo.