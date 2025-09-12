Edizione n° 5821

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, via libera al progetto esecutivo per la valorizzazione della Cripta delle Clarisse

CRIPTA Monte Sant’Angelo, via libera al progetto esecutivo per la valorizzazione della Cripta delle Clarisse

Intervento nella Cripta delle Clarisse della Santissima Trinità, situata all’interno del complesso monastico della SS.ma Trinità

Monte Sant’Angelo, via libera al progetto esecutivo per la valorizzazione della Cripta delle Clarisse

Chiesa della Santissima Trinità a Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: wikipedia.org

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Monte Sant’Angelo. Un nuovo passo avanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città. Il Comune ha approvato, ai soli fini tecnici, il progetto esecutivo relativo ai lavori di scavo, studio e recupero della Cripta delle Clarisse della Santissima Trinità, situata all’interno del complesso monastico della SS.ma Trinità.

L’intervento, elaborato dal personale tecnico comunale e coordinato dal responsabile del III Settore Tecnico, architetto Giampiero Bisceglia, prevede un ampio ventaglio di opere: manutenzione straordinaria, pulitura, ripristino e attività di ricerca archeologica finalizzate a restituire al pubblico un sito di grande valore storico e devozionale.

Il progetto è frutto di un iter iniziato nel 2023, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17 febbraio, che aveva affidato al Settore Tecnico il compito di predisporre le attività necessarie per la valorizzazione della Cripta. Successivamente, con determinazione gestionale n. 308 del 17 marzo, venivano individuate le unità organizzative incaricate della progettazione e della direzione dei lavori.

La progettazione definitiva era stata approvata con deliberazione di Giunta n. 93 del 19 aprile 2023. Decisivo, per l’avvio alla fase esecutiva, il parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, rilasciato nell’agosto 2024.

Il fascicolo tecnico comprende 61 elaborati progettuali tra relazioni specialistiche, computi metrici, capitolati d’appalto, piani di sicurezza e manutenzione, tavole architettoniche e impiantistiche. Un lavoro dettagliato che spazia dall’analisi archeologica alla definizione dei costi di sicurezza, fino ai particolari costruttivi delle strutture espositive.

Tra gli elaborati più significativi figurano la Relazione archeologica, la Relazione sull’affresco della SS.ma Trinità, il Piano di sicurezza e coordinamento e le numerose planimetrie e sezioni della cripta e degli ambienti annessi.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.