Monte Sant’Angelo, via libera al progetto esecutivo per la valorizzazione della Cripta delle Clarisse

Monte Sant’Angelo. Un nuovo passo avanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città. Il Comune ha approvato, ai soli fini tecnici, il progetto esecutivo relativo ai lavori di scavo, studio e recupero della Cripta delle Clarisse della Santissima Trinità, situata all’interno del complesso monastico della SS.ma Trinità.

L’intervento, elaborato dal personale tecnico comunale e coordinato dal responsabile del III Settore Tecnico, architetto Giampiero Bisceglia, prevede un ampio ventaglio di opere: manutenzione straordinaria, pulitura, ripristino e attività di ricerca archeologica finalizzate a restituire al pubblico un sito di grande valore storico e devozionale.

Il progetto è frutto di un iter iniziato nel 2023, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17 febbraio, che aveva affidato al Settore Tecnico il compito di predisporre le attività necessarie per la valorizzazione della Cripta. Successivamente, con determinazione gestionale n. 308 del 17 marzo, venivano individuate le unità organizzative incaricate della progettazione e della direzione dei lavori.

La progettazione definitiva era stata approvata con deliberazione di Giunta n. 93 del 19 aprile 2023. Decisivo, per l’avvio alla fase esecutiva, il parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, rilasciato nell’agosto 2024.

Il fascicolo tecnico comprende 61 elaborati progettuali tra relazioni specialistiche, computi metrici, capitolati d’appalto, piani di sicurezza e manutenzione, tavole architettoniche e impiantistiche. Un lavoro dettagliato che spazia dall’analisi archeologica alla definizione dei costi di sicurezza, fino ai particolari costruttivi delle strutture espositive.

Tra gli elaborati più significativi figurano la Relazione archeologica, la Relazione sull’affresco della SS.ma Trinità, il Piano di sicurezza e coordinamento e le numerose planimetrie e sezioni della cripta e degli ambienti annessi.

A cura di Giovanna Tambo.