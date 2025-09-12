Riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: screening oncologici gratuiti in Capitanata

Tornano in azione Mammomobile e Papmobile per gli screening oncologici gratuiti organizzati da ASL Foggia in diversi comuni della Capitanata. Per il mese di settembre 2025 sono previste 15 tappe dedicate alla prevenzione di prossimità, con adesione volontaria dei cittadini.

Con l’ausilio delle équipe a bordo dei due mezzi, ASL Foggia porta la prevenzione direttamente tra i cittadini, rendendo più agevole la partecipazione alle campagne di screening e riducendo le difficoltà legate agli spostamenti verso le strutture sanitarie.

Calendario delle tappe principali di settembre

12 settembre a Foggia : Mammomobile, Papmobile e HCV in via Michele Protano, dalle 9 alle 14, screening per i dipendenti ASL, Sanitaservice, Camera di Commercio e uffici comunali.

: Mammomobile, Papmobile e HCV in via Michele Protano, dalle 9 alle 14, screening per i dipendenti ASL, Sanitaservice, Camera di Commercio e uffici comunali. 13 settembre a Cerignola : Mammomobile, Papmobile e HCV in via Cesare Battisti (di fronte al Comune), dalle 9 alle 17.

: Mammomobile, Papmobile e HCV in via Cesare Battisti (di fronte al Comune), dalle 9 alle 17. 15 settembre a Monteleone di Puglia : Mammomobile, piazza Municipio, 9-14.

: Mammomobile, piazza Municipio, 9-14. 16 settembre ad Ascoli Satriano : Mammomobile, piazza Giovanni Paolo II, 9-14.

: Mammomobile, piazza Giovanni Paolo II, 9-14. 18 settembre a Roseto Val Fortore : Mammomobile, piazza Municipio, 9-14.

: Mammomobile, piazza Municipio, 9-14. 19 settembre a Bovino : Mammomobile, Corso Vittorio Emanuele, 9-14.

: Mammomobile, Corso Vittorio Emanuele, 9-14. 22 settembre a Biccari : Mammomobile, piazza dei Caduti, 9-14.

: Mammomobile, piazza dei Caduti, 9-14. 23 settembre a Castelluccio Val Maggiore : Mammomobile, piazza Marconi, 9-14.

: Mammomobile, piazza Marconi, 9-14. 25 settembre a Pietramontecorvino : Mammomobile, via Mazzini presso la scuola dell’infanzia, 9-14.

: Mammomobile, via Mazzini presso la scuola dell’infanzia, 9-14. 26 settembre ad Ortanova : Mammomobile, Papmobile e HCV, piazza Municipio, 9-17.

: Mammomobile, Papmobile e HCV, piazza Municipio, 9-17. 29 settembre ad Orsara : Mammomobile, via XX settembre/piazza Municipio, 9-14.

: Mammomobile, via XX settembre/piazza Municipio, 9-14. 30 settembre a Rocchetta: Mammomobile, piazza Aldo Moro, 9-14.

Fasce d’età e tipologia di screening

Cervice uterina : donne 25-64 anni.

: donne 25-64 anni. Mammella : donne 50-69 anni.

: donne 50-69 anni. Colon retto : uomini e donne 50-69 anni.

: uomini e donne 50-69 anni. HCV (epatite C): uomini e donne 36-56 anni.

Come partecipare

La partecipazione è volontaria e gratuita. È necessario prenotarsi tramite:

QR code dedicato

Email: segreteriascreening@aslfg.it

Numero verde: 800 957 773

È necessario esibire la tessera sanitaria.

L’importanza della prevenzione

«I programmi di screening sono fondamentali perché aumentano le probabilità di cura e promuovono la cultura della prevenzione», sottolinea Ada Arsa, Direttrice f.f. Spesal di ASL Foggia. «Partecipare ai controlli preventivi è una scelta che può fare la differenza nella lotta contro il cancro, garantendo un futuro di speranza e salute».

ASL Foggia annuncia che saranno presto definite altre date di screening di prossimità, anche presso luoghi di lavoro pubblici e privati, per raggiungere sempre più cittadini.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.