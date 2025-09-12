San Severo, 12 settembre 2025 – Tensione e malcontento si respirano all’interno del Comune di San Severo. Le Segreterie Territoriali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e CSE hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale comunale, denunciando un clima di stallo e disagio che persiste da mesi. Al centro della protesta, l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione su questioni considerate vitali dai lavoratori.

Secondo quanto riportato dai sindacati, le richieste formali inoltrate già a luglio sarebbero rimaste senza alcun riscontro. “Non c’è stato il benché minimo riscontro”, sottolineano le sigle sindacali, che hanno quindi deciso di attivare le procedure di raffreddamento dei conflitti, alzando il livello dello scontro.

Questioni economiche al centro della protesta

La vertenza riguarda innanzitutto le questioni economiche dei dipendenti. Tra i punti più critici, i sindacati segnalano:

Fondo Risorse Decentrate 2025: Considerato “del tutto inutile”, il fondo non contiene elementi fondamentali come le linee di indirizzo della Giunta e il parere dell’organo di revisione, rendendolo di fatto bloccato e impedendo i pagamenti ai dipendenti.

Arretrati e indennità mai corrisposte: Restano insoluti il premio di Performance 2024, gli straordinari di alcuni uffici e l’indennità di reperibilità per i servizi tecnici, generando incertezza economica tra i lavoratori.

Buoni pasto a cadenza irregolare: La mancanza di un regolamento chiaro e di periodicità nell’erogazione dei buoni pasto impedisce ai dipendenti di pianificare le proprie spese quotidiane.

Salute e sicurezza: condizioni di lavoro critiche

Oltre agli aspetti economici, i sindacati lanciano un allarme sulle condizioni igienico-strutturali degli uffici comunali. Tra le criticità segnalate:

Degrado strutturale: Cavi elettrici scoperti, pavimenti cedenti, mattonelle sollevate e presenza di deiezioni di piccioni e topi morti, con conseguenti rischi per la salubrità degli ambienti di lavoro.

Mancanza di visite mediche: Nonostante quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, i dipendenti non sono sottoposti ai controlli sanitari obbligatori, esponendoli a rischi per la salute senza adeguata tutela.

Mobilitazione e prossimi passi

I sindacati hanno già richiesto l’intervento del Prefetto di Foggia per avviare un confronto e mediare nella vertenza. Nel frattempo, è stata convocata un’assemblea di tutto il personale comunale per decidere le forme di protesta più incisive, comprese eventuali manifestazioni davanti alle sedi istituzionali.

La situazione, già tesa, potrebbe avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi pubblici del Comune, con possibili rallentamenti nell’erogazione delle attività quotidiane. Le sigle sindacali FP CGIL, FP CISL e UIL FPL ribadiscono la necessità di risposte concrete da parte dell’amministrazione, per garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori.