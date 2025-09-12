Emergerebbero presunti comportamenti gravemente discutibili nella gestione della Rsa “Villa Santa Maria” di Pulsano. A sollevare il caso è Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice coordinatore regionale e commissario provinciale di Capitanata, che punta il dito contro ciò che definisce un vero e proprio “sistema politico-morale” dietro le assunzioni e le decisioni amministrative legate alla struttura sanitaria.

Le accuse arrivano a seguito delle conversazioni riportate da un articolo del quotidiano (altra testata giornalistica,ndr), secondo cui sarebbero state avanzate richieste di assunzioni da parte di esponenti del Partito Democratico. Dialoghi intercettati tra il sindaco, un imprenditore, un assessore e un consigliere locale avrebbero evidenziato una gestione delle Rsa come se si trattasse di un palcoscenico dove la salute dei pazienti diventerebbe merce di scambio politico.

“Dalle conversazioni emergono fatti gravissimi – commenta Splendido – richieste di assunzioni in Rsa, interlocuzioni tra sindaco, imprenditore, assessore e consigliere che indicano chiaramente come la salute delle persone sia stata considerata subordinata a logiche politiche. Di fronte a questo scenario, non possiamo più restare in silenzio”.

Per approfondire la vicenda, Splendido ha richiesto un’audizione urgente presso la Regione Puglia, coinvolgendo direttamente i principali protagonisti della vicenda. Tra i convocati figurano Damiano Minervini, responsabile della Innetec, gestore della Rsa, il direttore generale Nigri, il sindaco d’Arienzo, l’assessore Lea Basta e il consigliere Antonio Masullo. “È indispensabile – spiega il consigliere leghista – che tutti siano ascoltati pubblicamente e rispondano con trasparenza su quanto emerso. Non possono nascondersi dietro silenzi o omissioni”.

Secondo Splendido, la vicenda non riguarda solo aspetti amministrativi, ma questioni di etica e dignità: “Non possiamo accettare che chi governa consideri le Rsa come strutture da riempire con raccomandati. Le assunzioni non possono essere ‘chieste’ politicamente: il merito, la competenza e il benessere dei pazienti devono essere criteri prioritari”.

Il consigliere della Lega sottolinea inoltre la necessità di trasparenza e responsabilità: “Il pubblico ha il diritto di sapere se dietro a queste azioni ci sia un uso scorretto del potere, favoritismi o addirittura comportamenti illeciti. Non basta dire ‘non sapevamo’. Se emergono prove, chi ha responsabilità deve risponderne, sia moralmente che politicamente”.

La richiesta di audizione pubblica presso la Regione mira a chiarire i fatti e a tutelare la trasparenza nella gestione delle strutture sanitarie. Splendido evidenzia come la vicenda possa avere ripercussioni significative sulla fiducia dei cittadini: “Le Rsa devono essere luoghi sicuri e trasparenti, dove l’interesse dei pazienti viene prima di qualsiasi logica politica. È fondamentale ristabilire criteri chiari di selezione e gestione, per garantire dignità e rispetto verso gli ospiti”.