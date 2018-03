Morte alpini di Farah: il cordoglio di Comune e Regione

Di:

Manfredonia – MARTEDI’ 12 ottobre 2010: a Manfredonia, come sull’intero territorio nazionale, bandiere a mezz’asta presso il Palazzo di Città in segno di lutto per la tragica scomparsa dei quattro militari italiani deceduti in seguito al vile attentato terroristico di Farah. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta è avvenuta in concomitanza con i funerali solenni dei militari, che si sono svolti a Roma questa mattina alle ore 10.30. L’Amministrazione di Manfredonia ha osservato un minuto di silenzio.– Il Consiglio regionale della Puglia ha ricordato gli alpini caduti nella valle del Gulistan. In apertura della seduta, dopo un breve intervento del presidente Onofrio Introna, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei giovani militari. “Sabato mattina – ha ricordato – un attentato terroristico nel distretto afgano del Gulistan è costato la vita a quattro alpini del contingente militare italiano impegnato nella missione ISAF delle forze Nato. Il Consiglio regionale della Puglia rinnova questa mattina i sentimenti di partecipazione fraterna e di vicinanza espressi alle famiglie dei caduti all’atto della tragica notizia”. “Oggi è ancora il momento del dolore. Facciamo nostre le espressioni antiretoriche e toccanti del presidente della Repubblica, che a nome di tutti gli italiani si è reso interprete della profonda commozione del Paese”. Domani, però, reso l’ultimo saluto alle vittime – ha osservato Introna – alla celebrazione del lutto dovrà seguire il momento della riflessione. Non si chiede un disimpegno unilaterale dalla missione di pace e di stabilizzazione, ma d’intesa con i partner del contingente internazionale è necessario un ripensamento della strategia, degli obiettivi e della durata della presenza militare in Afghanistan”. Il presidente ha poi rivolto gli auguri di pronta guarigione al caporalmaggiore ferito ed il saluto caloroso del Consiglio regionale all’altro alpino salentino,, coinvolto nell’azione terroristica. Prima di chiedere all’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio, il presidente Introna ha ribadito ufficialmente il cordoglio di tutti i pugliesi e la “costernazione per le giovani vite strappate”. “Ci stringiamo – ha concluso – alla famiglia del caporalmaggioreed alla comunità di Patù”.Redazione Stato