Di:

Regione,Giunta impugna 2 parti “spending review” ultima modifica: da

Bari – DUE le impugnative, dinnanzi alla Corte Costituzionale, proposte dalla Regione contro la L. 7 agosto 2012 n. 135 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”,meglio conosciuta con “Spending-review”. La prima è relativa all’art. 4, laddove si incide sul potere di auto-organizzazione degli Enti territoriali(o delle Regioni in particolare), comprimendo in tal modo i margini di autonomia costituzionalmente garantiti. In pratica, viene ridotta la possibilità, per le Amministrazioni, di autoprodurre i necessari servizi attraverso le società in house, peraltro anche già costituite.Lasi riferisce all’art. 19, nella parte in cui ripropone una precedente legge, anche questa impugnata dalla Regione,che invade la competenza regionale relativamente alle Unioni di Comuni.Redazione Stato