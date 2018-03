San Camillo, Marmo (Ugl): vigilanza non può svolgere portierato

Di:

Manfredonia – INGRESSO P.O. San Camillo: “escludere la vigilanza dal servizio di portierato”. Lo dice a StatoRsa della U.g.l. territoriale, che torna a ribadire la mancata funzione del servizio nelle due portinerie presenti, “in quando la vigilanza in servizio al San Camillo non può e non deve effettuare il servizio di portierato, non trattandosi di un ruolo previsto da contratto”.“Loprevede che la Guardia giurata debba effettuare il suo compito in base alle assegnazioni da delibera”. Dunque: “guardiania e sorveglianza all’ingresso del presidio, dentro e fuori i corridoi dei reparti, e non sostare all’interno del pronto soccorso, dove devono intervenire solo su chiamata degli operatori”. “Cosi facendo – sottolinea Marmo – si darebbe piu’ fiducia agli operatori presenti e contemporaneamente ci sarebbe una buona immagine e sicurezza del San Camillo De Lellis di Manfredonia”.Redazione Stato