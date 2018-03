Bossi a immigrati: fermatevi, qui non c’è posto

Di:

(ANSA) – TORINO, 12 OTT – “Soprattutto in un momento di crisi come questo bisogna, dire ‘Fermatevi perché qui non c’è posto'”. Lo ha detto, oggi a Torino per manifestazione contro l’immigrazione clandestina organizzata dal Carroccio.

—————————————————————————————————————–

Ancora sbarchi; dopo la tragedia di ieri nel Canale di Sicilia, 50 le vittime accertate;ì, 4 gli interventi di salvataggio da stamane. All’alba i mezzi italiani hanno soccorso due imbarcazioni con circa 180 persone a bordo. In mattinata erano stati salvati altri 72 migranti su un gommone e altre 183 persone su un barcone.