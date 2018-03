Foggia, aggredirono titolari ‘La Botte’: due arresti

Di:

Foggia. I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su proposta della Procura della Repubblica di Foggia, Alessandro Di Dio 21 anni e Samuel Simone Contini, 23 anni, entrambi foggiani, gravemente indiziati del reato di lesioni personali aggravate, poiché ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni dei titolari del ristorante “La Botte” di Foggia del luglio scorso. Dopo l’aggressione avvenuta all’esterno del locale situato in via Liceo, nel centro storico del capoluogo a pochi passi da piazza Mercato, i Carabinieri stringevano il cerchio intorno ai due autori. Visionati i filmati delle telecamere presenti in zona e sentiti i testimoni presenti sulla scena della lite, i Carabinieri denunciavano in stato di libertà Di Dio e Contini, entrambi incensurati. I due, alle prime ore di domenica 19 luglio, avevano aggredito con violenti calci e pugni al corpo ed al volto la proprietaria del ristorante, nonché il fratello ed il figlio della donna, che, intenti a chiudere il ristorante, li avevano invitati a non urinare sulle pareti esterne del locale. Vista l’aggressione, correvano in aiuto delle vittime anche i proprietari degli esercizi adiacenti e i due giovani si davano alla fuga. I titolari del ristorante erano costretti alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale. Le indicazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri, unite agli accertamenti svolti nelle giornate successive al fatto, consentivano di far luce sulla vicenda, permettendo all’Autorità Giudiziaria, valutati i gravi indizi di colpevolezza, di emettere i provvedimenti restrittivi.

Redazione Stato Quotidiano