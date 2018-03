Di:

Manfredonia. Si è costituito a Manfredonia il COMITATO “NO ENERGAS” per il referendum comunale consultivo – previsto per il prossimo 13 novembre – sull’insediamento del deposito Gpl e di qualsiasi altro impianto che “per dimensione, caratteristiche delle sostanze trattate e per il rischio di incidente rilevante siano comunque da considerarsi di tipo inquinante e quindi nocivi per l’ambiente e per la salute pubblica”.

Il comitato non ha alcuna appartenenza politica o partitica. È formato da cittadini appartenenti al mondo associativo.

Invitiamo tutti, i singoli i cittadini di qualsiasi orientamento politico, culturale e religioso; le associazioni tutte ed i partiti e movimenti politici tutti ad aderire al COMITATO “NO ENERGAS”.

Per aderire ed al fine di una partecipazione attiva alla campagna referendaria Vi invitiamo a comunicare la Vostra adesione (inviando i propri dati anagrafici, recapito domiciliare, mail e telefono) al seguente indirizzo: manfredonia@comitatonoenergas.it

Raccolte le adesioni indiremo una assemblea pubblica con la partecipazione di tutti gli aderenti al COMITATO “NO ENERGAS”. La partecipazione al Comitato è manifestazione di una concorde volontà di essere uniti in tutte le espressioni politiche, culturali, economiche, religiose della nostra città, contro gli insediamenti a rischio di incidente rilevante nel territorio di Manfredonia, di cui l’ENERGAS rappresenta il più immediato pericolo.

Presidente Matteo Starace

Tesoriere Francesco Zoccano

Segretario Innocenza Starace