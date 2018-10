Camminata in Rosa 21 ottobre: tutti gli eventi tra dibattiti e musica

Di:

Si terrà il 21 ottobre la seconda Camminata in Rosa ,organizzata dalla sezione locale dell’associazione UISP in collaborazione con la KOMEN, associazione nazionale che si occupa di prevenzione nelle piazze. Le carovane itineranti della Komen toccheranno quattro comuni del Gargano: Zapponeta, Monte San’Angelo, Carpino e Cagnano.

L’evento della Camminata in Rosa sarà anticipata dalla giornata di sabato 13 ottobre presso Palazzo Celestini, ove avrà luogo il dibattito sulla prevenzione del tumore al seno presieduto da medici, volontari e, soprattutto, dalle donne e dagli uomini che porteranno la loro testimonianza in merito alla malattia. Interverranno il dottor Roberto Murgo per il rischio eredo-familiari e genetici, il dottor Luigi Bisceglia che dibatterà su counseling e test genetici, il presidente dell’associazione A.N.D.O.S. (partner ufficiale di questa edizione) Elisabetta Valleri e Linda Catucci, presidente Komen Italia. Un altro evento dedicato alla Camminata sarà Musica in Rosa il 19 ottobre: cinque artiste canteranno nella cornice della Piazzetta in questa serata dedicata alla tematica. La Camminata del 21 ottobre avrà inizio in Largo Diomede, dove varie associazioni avranno cura dell’intrattenimento con spettacoli, artisti di strada, scuole di danza e l’esibizione per un’ora di un’istruttrice di yoga, sport particolarmente indicato per le donne che hanno subito delicate operazioni al seno. Alle 11 partirà la Camminata e proseguirà lungo tutto il Lungomare e Corso Manfredi.

Gli altri partner dell’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Manfredonia, saranno la Regione Puglia, ManfredoniaTurismo, il Gal, l’associazione Pro Loco Manfredonia e diverse attività del posto. Le attività che hanno aderito saranno riconoscibili dalle magliette dell’iniziativa che i dipendenti indosseranno per le giornate del 19 e del 20. Tutti possono partecipare e indossare la loro maglietta, reperibile con un contributo minimo volontario. Il ricavato della maglietta andrà all’associazione A.N.D.O.S.