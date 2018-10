Foggia. “Il M5S per la democrazia partecipata”

Di:

Venerdì 12 ottobre 2018, a Foggia, la parola ai cittadini, con i quali si avvia un percorso per la realizzazione di un programma condiviso e un impegno diretto in vista delle prossime comunali

Il Movimento 5 Stelle, con i suoi portavoce in Parlamento Giorgio Lovecchio, Rosa Menga e Marco Pellegrini e la consigliera regionale Rosa Barone, incontra i cittadini foggiani in un grande evento di democrazia partecipata.

L’incontro, che si svolgerà venerdì 12 ottobre 2018, a cominciare dalle ore 18.00, presso ‘Laltrocinema’ – via Duomo n. 11 Foggia, consentirà di dare la parola alla società civile, attivando un colloquio e un tavolo di confronto con famiglie, giovani, donne, pensionati, lavoratori, imprenditori, professionisti che abbiano voglia di approfondire le tematiche collegate ai problemi del Capoluogo Dauno.

L’intento è quello di contribuire, tutti insieme, alla realizzazione di un percorso virtuoso che conduca a sintetizzare un programma condiviso per il futuro della città di Foggia.

Troppe le famiglie in difficoltà, i disoccupati, i giovani che emigrano. Obiettivo, quindi, quello di rilanciare gli investimenti e progettare un futuro che ci veda riguadagnare posizioni nella speciale classifica della qualità della vita.

Fondamentale, per il Movimento 5 Stelle, la partecipazione, sia in termini di idee che di impegno civile al quale i cittadini, direttamente, potranno candidarsi in vista della prossima consultazione per il rinnovo del Consiglio Comunale della primavera prossima.