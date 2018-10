L’associazione “Mattinata Soccorso” si presenta alla cittadinanza

Di:

Si terrà nella giornata di domenica 14 ottobre la presentazione alla cittadinanza della nuova associazione di volontariato “Mattinata Soccorso”, nata lo scorso maggio a Mattinata con l’intento di creare una nuova realtà volontaria per l’assistenza socio-sanitaria e la Protezione Civile.

L’iniziativa di presentazione si intitola “Facciamoci Conoscere” ed è realizzata nell’ambito del Bando Promozione 2018 del Centro Servizi per il Volontariato di Foggia. Avrà anche la collaborazione dell’associazione PASER “Ferdinando Imhoff” di Manfredonia che affiancherà i giovani volontari mattinatesi con i propri uomini e mezzi, non solo in questa occasione di presentazione, ma anche nei primi mesi di operatività del nuovo gruppo.

Domenica prossima quindi, dalle ore 9 alle 21, i volontari si divideranno tra le due piazze frequentate abitualmente dai cittadini di Mattinata: Piazza Aldo Moro e Piazza Santa Maria della Luce. Mentre nella prima vi sarà un gazebo informativo sulle attività associative e sulle modalità per nuove adesioni di volontari, nella seconda si avrà anche il montaggio di un campo di Protezione Civile nell’area antistante la chiesa di Santa Maria della Luce. Inoltre alle ore 11 vi sarà anche una Santa Messa per celebrare l’avvio di questo nuovo percorso di volontariato.

La cittadinanza di Mattinata è invitata.