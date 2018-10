Regione Puglia, 115 mila euro per tutelare i consumatori

Di:

La Giunta regionale impegna 115 mila euro per le “azioni di tutela dei consumatori e utenti”. La Legge regionale n.12/06 riconosce la funzione sociale delle Associazioni dei consumatori “incentivando programmi finalizzati a difesa dei diritti individuali e collettivi”.

Quindi è nata la Consulta regionale consumatori e utenti che ha il compito di esprimere pareri obbligatori consuntivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di Legge che coinvolgono i pugliesi, studiare problemi inerenti le dinamiche del consumo, proporre indagini e ricerche, formulare idee per migliorare la qualità dei servizi.

Istituito anche l’Osservatorio regionale dei prezzi e consumi a cui vengono delegate le rilevazioni sull’andamento dei consumi,le prove comparate sugli standard qualitativi e sui costi delle merci.

Dunque i vertici politici regionali hanno,per gli anni 2018-2019,concertato attività pro consumatori.

Per esempio: tutela giuridica,contrasto delle frodi commerciali/alimentari,gestione sportello del consumatore,divulgazione online di notizie inerenti il consumerismo,ricezione di segnalazioni riconducibili alla violazione dei diritti degli utenti.

La somma stanziata è stata suddivisa in questo modo : 50 mila euro per “Informazione e formazione” all’Istituto pugliese per il consumo,associazione di secondo livello formata da associazioni iscritte al Registro regionale , 50 mila euro per “Sportello e Osservatorio prezzi” all’Istituto pugliese per il consumo,15 mila euro assegnatiper mettere in opera l’intervento denominato “Trasparenza prezzi e qualità prodotti al consumo”.

L’istituto pugliese per il consumo nasce nel 2007,oggi presidente è Domenico Zampetta(Confconsumatori),vicepresidente Maria Rosaria Losito(ACU),direttore tecnico Vincenzo Laudario(Adusbef),tesoriere Andrea Cardinale(UNC).

Conta 15 associazioni :

ACU

Adiconsum

ADOC

Adusbef

Assoconsumo

Codacons

Codici

Federconsumatori

Lega Consumatori

Movimento consumatori

Movimento difesa del cittadino

Polidream

Unione nazionale consumatori

Udicom

Casa del consumatore.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 12 ottobre 2018