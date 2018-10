Di:

San Severo. Oggi e domani riprendono le attività de Il Mosaico di San Severo, Percorso di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio regionale del PPTR – Cattedra del Paesaggio di cui sono coordinatori il dott. Enrico Fraccacreta e l’arch. Fabio Mucilli. Gli appuntamenti sono oggi presso l’Auditorium dell’ITES “A. Fraccacreta” e domani sabato 13 ottobre dalle ore 10:30 dalle ore 11:00 presso l’I.I.S. “E. Pestalozzi”: sarà l’occasione per la presentazione della Cattedra del Paesaggio con gli interventi di Davide Rondoni, Angela Barbanente e Gianfranco Lauretano.

“Il Percorso di Sperimentazione – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – promosso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dal Comune di San Severo sul Mosaico di San Severo, giunto al quarto anno di attività, quest’anno oltre al consueto Premio del Paesaggio istituisce la Cattedra del Paesaggio, prima in Italia, il cui scopo è l’implementazione di una maggiore, più precisa e corretta conoscenza del paesaggio locale e non locale, per trasmettere ai discenti una consapevolezza identitaria in grado di formarli come future persone dotate di maggior peso culturale e forza di discernimento”.

Per la peculiarità della sua azione interdisciplinare, la Cattedra del Paesaggio si rivolge precipuamente ai seguenti istituti scolastici superiori:

Istituto Tecnico Commerciale nel suo indirizzo Turismo (Sezione Economica – Sviluppo d’Impresa del Mosaico di San Severo); Liceo Artistico (Sezione Figurativa del Mosaico di San Severo); Liceo Classico (Sezione Letteraria del Mosaico di San Severo); Istituto Tecnico Agrario (Sezione Sviluppo della filiera locale del Mosaico di San Severo). Alla Cattedra del Paesaggio è stata invitata a partecipare una classe mista, costituita da circa 50/max100 studenti, provenienti dai quattro Istituti scolastici superiori della Città. Ogni studente (eventualmente attraverso l’Alternanza Scuola/Lavoro ed il riconoscimento di crediti formativi) parteciperà a quattro ambiti di attività: lezioni teoriche (sia sul Paesaggio in generale, sia sulle azioni di tutela e valorizzazione del Paesaggio); attività di stage (lavoro in gruppo con i professionisti – quest’anno sulla Rigenerazione Urbana Sostenibile e sulle Piste ciclopedonali; visite guidate in cava, in masseria, in aziende agricole; altre attività da definire); un lavoro individuale (che costituirà la candidatura al Premio del Paesaggio – Edizione 2019); un’esperienza esterna, volontaria, da definire con i docenti della Cattedra.

Le attività si svolgeranno da ottobre a marzo, mentre a fine aprile si terrà la manifestazione conclusiva in occasione della Quarta Edizione 2019 del Premio del Paesaggio “Mosaico di San Severo”.

Le lezioni teoriche saranno articolate in sei sessioni, una per ogni mese a partire da ottobre; ciascuna sessione prevederà due giornate, comprendenti lezioni teoriche sul paesaggio e lezioni sulle azioni di tutela e valorizzazione, Le lezioni saranno tenute da tecnici, professori, esperti.