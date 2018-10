Scuola e politica, Salvini: “Niente più insegnanti politicizzanti a scuola”

Di:

Matteo Salvini torna all’attacco contro gli insegnanti. È successo già lo scorso luglio quando, in occasione degli esami di maturità, la commissione di un liceo palermitano ha accolto l’iniziativa pro migranti dell’associazione Libera, indossando la simbolica maglietta rossa. Non si è fatta mancare la sua risposta con un tweet: «Per fortuna gli insegnanti che fanno politica a scuola (guarda caso sempre pro-sinistra e pro-immigrazione) sono sempre di meno, avanti futuro!».

Pochi giorni fa il nuovo caso sollevato da un genitore del liceo Filolao di Crotone, il quale avrebbe segnalato al segretario leghista Giancarlo Cerrelli la traccia di un tema assegnato agli alunni: nel compito, infatti, sarebbe stato creato un parallelismo tra le leggi razziali del 1938 in Italia e il “recente decreto in discussione al Parlamento che riguarda l’immigrazione, con al suo interno istanze razziste”.

«Purtroppo» ha replicato Salvini «rimangono alcuni insegnanti politicizzati che fanno il tifo per la sinistra, ma non voglio credere che alcuni di loro siano arrivati a paragonare il mio decreto sulla sicurezza alle leggi razziali, come non voglio credere che una docente possa davvero parlare di allarme razzismo in Italia, visto che i dati dicono il contrario. Se fosse vero quanto segnalato da studenti e genitori di un liceo di Crotone, l’insegnante in questione dovrebbe scusarsi e cambiare mestiere, evitando di fare la militante politica in classe». Dura anche la reazione del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: «Il parallelismo proposto rischia di strumentalizzare e sminuire una triste pagina della nostra storia, quella delle leggi razziali, che rappresenta ancora oggi una ferita profonda su cui proprio quest’anno si stanno aprendo, anche nel mondo scolastico e accademico, riflessioni e approfondimenti in occasione degli 80 anni dalla firma di quei terribili provvedimenti.»

È giusto parlare di politica in classe? È inevitabile per un docente professare il proprio credo politico attraverso la sua didattica? Qui di seguito l’opinione di alcuni insegnanti.

Michele Illiceto, insegnante di storia e filosofia: «L’insegnante di filosofia affronta chiaramente e apertamente la politica. Se dovessi togliere la politica dal mio mestiere, allora non dovrei più spiegare Platone, Aristotele, Hobbes, Locke, Montesquieu… se lo studente mi chiede quale sia il mio schieramento politico io rispondo, ma senza condizionare. Dobbiamo aiutare i ragazzi a prendere una posizione. Inoltre, credo che la scuola debba mettere sempre in discussione il sistema politico attuale.»

Rino Colletta, professore in pensione: «Io sono d’accordo che si parli di politica, ma l’insegnante dovrà essere un buon moderatore e capace di essere neutrale nel presentare l’argomento da discutere. Inoltre, la sua dialettica dovrà essere capace di buona sintesi e freschezza terminologica, tenendo ben presente ciò che è stata la Storia e ciò che oggi è con analisi, confronti, punti di vista, opinioni e proposte.»

Vito Saracino, dottorando in Cultura, Educazione e Comunicazione : «Bisognerebbe chiedere innanzitutto che cosa si intenda per politica nelle farneticanti parole del Ministro. Forse il Ministro dell’Interno che non ha alcuna delega su scuola e università si voleva riferire a non fare propaganda politica attiva, come quella che fa lui anche se in veste di ministro della Repubblica. Personalmente credo che il ruolo dell’insegnante sia quello di formare una coscienza di cittadino con la c maiuscola, e questa azione è fare politica ma nel senso alto del termine. Inviterei Salvini a farsi un giro nelle aule scolastiche e università per ricordarsi quel sapore di sapere che spesso dimentica.»

Pina Covello, laureanda in Scienze della Formazione: «L’insegnante ha un ruolo ben preciso: educare. L’educazione però ha a che vedere anche con il senso civico, quindi la politica, vuoi o non vuoi, farà sempre parte dell’insegnamento, ma senza fazioni politiche. Un buon insegnante farà il suo lavoro senza influenzare gli studenti, senza schieramenti politici o lotte sociali, ma comunque farà sempre politica».

A cura di Carmen Palma