“Igienista dentale, basta assistenti di studio abusive”

Di:

Vuoi davvero affidare la cura della tua bocca al primo che capita?

Nel nostro Paese la maggior parte delle assistenti di studio (ASO) svolgono abusivamente il lavoro dell’igienista dentale, autorizzate illegalmente dagli stessi odontoiatri (dentisti).

Ma chi è l’igienista dentale?

È un dottore laureato iscritto all’albo professionale, ed è competente nella prevenzione e nella cura del cavo orale. Ha studiato anni l’anatomia, la fisiologia, la biologia del cavo orale, ed è in grado di stabilire un piano di cura per risolvere il vostro problema.

Non è la “signorina” o l’assistente che vi fa la detartrasi, conosciuta anche come “la pulizia dei denti”!

Oltre a non avere le competenze mediche per operare nelle vostre bocche, commettono il reato di esercizio abusivo della professione medica. Ed è illegale.

Non c’è differenza tra farvi curare la bocca dall’assistente o dal vostro vicino di casa.

Sono troppi gli studi dentistici che continuano a utilizzare le assistenti per fare le detartrasi ed è ora che le cose cambino.

Sapete cosa mi è stato detto in un noto studio di Manfredonia? “Qui questo lavoro lo fanno le assistenti”.

Vi fidate davvero di chi vi mette le mani in bocca? Di chi non ha studiato e non è abilitato ad operare su di voi? Rischiereste davvero la vostra salute orale per risparmiare qualche soldo in più o perché è un amico di famiglia?

Fare l’igienista dentale non è semplice come può sembrare, e non tutti lo posso fare.

Informati sempre se chi ti mette le mani in bocca ha i titoli per farlo!

Dr.ssa Ilaria Antonelli, igienista dentale,

Manfredonia 12 ottobre 2018