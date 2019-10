Foggia. Fiaccolata per gli agenti di PS uccisi a Trieste

Giovedì 17 ottobre alle ore 19.00 è stata organizzata una fiaccolata in memoria degli agenti uccisi a Trieste. La manifestazione è aperta a chiunque voglia partecipare. Si parte dalla Questura di Foggia.

I poliziotti sono Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni, morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia, caduti nei corridoi della Questura di Trieste una settimana fa. A sparare è stata una delle due persone che gli stessi poliziotti avevano portato in Questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter. A compiere il furto stamani Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, di nazionalità dominicana.