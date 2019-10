Bari Ternana, “Vediamo a che punto siamo”

«Sarà un test attendibile per vedere a che punto siamo»

Il suo Bari è reduce da un pari e due vittorie di fila, ma mister Vivarini chiede ai suoi un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita: «Sette punti in tre partite per il Bari deve essere la normalità; il nostro obiettivo è di essere sempre così competitivi ed efficaci.

Questa sarà di certo una partita difficile, contro la capolista, ma noi abbiamo un obiettivo, importante, quello di far rendere questa squadra per le proprie potenzialità, consolidare certi equilibri in campo e avere facilità di gioco oltre ovviamente a dare continuità ai risultati. In settimana ci siamo concentrati sulle situazioni in campo, sull’analisi delle cose buone e cattive che abbiamo fatto in queste partite. Durante una gara le situazioni sono molteplici, le stiamo analizzando un pezzo alla volta. Vogliamo diventare una squadra importante.

Loro hanno un gioco ben consolidato e un atteggiamento in campo molto chiaro, semplice ed efficace; hanno tre attaccanti dinamici, bravi tecnicamente che potranno crearci qualche difficoltà. Verranno a fare la loro partita, con le loro caratteristiche e la loro qualità.

Da parte nostra c’è da valutare l’apprendimento che siamo riusciti a sviluppare e confermare la solidità che abbiamo dimostrato nelle ultime due partite. Sarà un test attendibile per vedere a che punto siamo; partita sentita, motivazioni alte, spero venga fuori una gara spettacolo, giocata a viso aperto da entrambe, poi alla fine vedremo come finirà. Certo vincere rafforzerebbe l’autostima, ma non dimentichiamo che il campionato è lungo; vincere senza essere squadra, senza la padronanza di gioco e la solidità difensiva che vogliamo, lascerebbe una vittoria, ma senza che aver risolto i problemi. Per me la squadra potrebbe aumentare di tanto la propria efficacia.

Frattali è recuperato, Folorunsho sarà molto utile alla causa; out D’Ursi che sta lavorando per tornare al pieno delle forza. Qualunque siano le scelte, serve sempre non perdere l’equilibrio. Bisogna essere squadra e non concedere troppo spazio, provando a metterli alle corde rimanendo razionali ed equilibrati. Atteggiamento e accorgimenti saranno fondamentali».

