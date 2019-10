Casa Sollievo, “Addio Costanzo, il medico con il sorriso d’angelo”

Foggia. Deceduto il dott. Costanzo Cascavilla, Specialista in Emergenza-Urgenza e in Terapia Intensiva e Rianimazione, in servizio a Casa Sollievo della Sofferenza. Aveva 50 anni.

“La scomparsa prematura del dott. Cascavilla per una fatalità ha rattristato l’intera provincia di Foggia. Medico molto conosciuto per il suo sorriso.

Era sempre disponibile e pronto a sorridere alla vita. Umile, preparato, un medico d’altri tempi. Invece a circa 50 anni era ancora nel pieno della sua carriera da Medico. Costanzo Cascavilla non c’è più, stroncato da una fatalità (un male incurabile improvviso). Tutta San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio in Puglia, lo piange e lo piangono anche i suoi assistiti e i colleghi Medici ed Infermieri.

La Casa Sollievo della Sofferenza è a lutto per la prematura dipartita del dott. Cascavilla. Si è laureato in Medicina giovanissimo, si poi è perfezionato a Firenze, Rimini e infine Foggia. Specialista in Emergenza-Urgenza e in Terapia Intensiva e Rianimazione.

I suoi colleghi sono ancora increduli per l’accaduto e lo piangono per la sua estrema professionalità, disponibilità e soprattutto per il suo sorriso d’angelo.

Ciao Costanzo, buon viaggio”.