Enzo Miucci “Non ho ricevuto nessuna denuncia, libero quando mi hanno fermato”

Manfredonia/Monte Sant’Angelo, 12 ottobre 2019. “Ieri non ho ricevuto nessuna denuncia. Ricordo a tutti che ero libero quando mi hanno fermato”.

Così a StatoQuotidiano il 36enne (cl.1983) di Monte Sant’Angelo, Enzo Miucci, già tornato in libertà dallo scorso fine settembre 2019. Come risaputo, l’uomo era stato arrestato dai carabinieri nel maggio 2019 per violazioni della sorveglianza speciale. Come riportato, quella di Miucci è stata considerata una “scarcerazione eccellente, perché l’uomo è stato ritenuto elemento di spicco nel clan dei ‘Montanari’ (focus profilo in allegato,ndr)“.

Le dichiarazioni di Miucci a StatoQuotidiano sono state rilasciate stamani attraverso uno dei suoi legali, in seguito ad articolo di altra testata giornalistica.

“Non era nascosto e non si stava nascondendo da nulla, era seduto al fianco della moglie Marilina, autista del mezzo”

“Sono stati raccontati fatti falsi e travisati”, come reso noto a StatoQuotidiano. “In particolare, Miucci non si stava nascondendo da nulla, è stato fermato ieri, alle ore 17.10 a Monte Sant’Angelo (vedi sotto nota della Questura,ndr), mentre si stava recando nella locale Caserma dai Carabinieri, in compagnia della moglie Marilina, per la sorveglianza speciale”.

“Il sig. Miucci dichiara che non era nascosto e non si stava nascondendo da nulla, ma era seduto al fianco della moglie Marilina, autista del mezzo. Le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area possono confermare quanto dichiarato”.

“Il sig. Miucci non è stato denunciato, nè diffidato dall’autorità giudiziaria, ma sottoposto alla sorveglianza speciale. Il sig. Miucci invita nuovamente al racconto di fatti corrispondenti alla realtà e privi di strumentalizzazioni o distanti dalla realtà”.

“Il sig. Miucci dichiara inoltre che non era, in alcun modo, in stato di irreperibilità, in quanto la stessa non era stata mai dichiarata”.

La nota della Questura di Foggia (12.10.2019). “Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, impegnati in località Monte Sant’Angelo in un’attività straordinaria di controllo del territorio, hanno proceduto al fermo di un’autovettura in quel centro cittadino.

A bordo dell’auto, in qualità di passeggero, gli operatori hanno riconosciuto immediatamente Miucci Enzo, classe 1983, noto pluripregiudicato ed esponente apicale del clan mafioso Li Bergolis, mentre alla guida del mezzo si trovava la moglie del predetto.

Il Miucci, recentemente scarcerato, dopo essere stato arrestato nel mese di maggio scorso, era attivamente ricercato in quanto si era reso irreperibile (irreperibilità pero’ smentita, in quanto non dichiarata, ndr), al fine di sottrarsi alla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa in precedenza nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia.

Il Miucci, pertanto, è stato nuovamente sottoposto alla suddetta misura di prevenzione per il periodo residuo ancora non scontato, pari a 1 anno 9 mesi, durante il quale sarà sottoposto a stringenti controlli in quanto non potrà allontanarsi dal comune di residenza, non potrà uscire nelle ore serali e notturne, non potrà frequentare pregiudicati e dovrà presentarsi per la firma presso la caserma di Carabinieri tre volte a settimana“. Così dalla nota della Questura di Foggia.

