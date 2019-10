Manfredonia, in fiamme 3 auto in centro: indagini Polizia

Manfredonia, 12 ottobre 2019. Nella notte a Manfredonia si è sviluppato un incendio in danno di tre autovetture parcheggiate nel centro abitato. L’incendio ha visto coinvolte due auto Fiat Idea ed una Fiat Panda di proprietà di un dipendente del Comune di Zapponeta. L’incendio si sarebbe propagato ad altre due autovetture e ad un ciclomotore di proprietà di persone residenti in zona.

Sono in corso indagini da parte degli Agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia.