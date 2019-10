Post di Emiliano “La Manfredonia Vetro ha ripreso la produzione”

Bari, 12 ottobre 2019. “La ManfredoniaVetro ha ripreso la produzione. Tutto ciò è possibile anche grazie al mio sindaco di Puglia, il mio presidente….. Non dimentico quando hai detto ai giornalisti, il giorno della tua proclamazione, che la nostra fabbrica avrebbe ripreso a funzionare e che 400 operai non sarebbero andati a casa“.

E’ il post pubblicato nelle ultime ore, sulla propria bacheca facebook, dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Come ricordato, il 5 luglio 2018 c’era stata l’inaugurazione della nuova gestione dell’azienda turca Sisecam, leader nel settore del vetro, alla presenza di numerose autorità.

Il discorso dei rappresentanti turchi il giorno dell’inaugurazione fece ben sperare: “La nostra azienda è presente in 13 Paesi ed è il terzo principale produttore al mondo di oggetti in vetro per la casa, per le automobili, imballaggi. Sisecam è fiera di essere proprietaria degli impianti di Manfredonia, i 160 lavoratori fanno adesso parte di un complesso di 22000 dipendenti. In 3 anni il nostro capitale è raddoppiato e possiamo assicurare i lavoratori della sede di Manfredonia che nessuno dei nostri stabilimenti è mai stato chiuso”.

Il passaggio di proprietà avvenne infatti tra la soddisfazione delle istituzioni ma soprattutto dei lavoratori che la Sisecam si è impegnata ad assumere senza lasciarne nessuno fuori.

Il dott. Ahmet Kirman, vice presidente Sisecam, affermò il 5 luglio 2018: “La competenza Sisecam per il flat glass in Italia continuerà ad accrescersi con l’acquisizione dell’impianto di Manfredonia che tornerà ad essere totalmente operativo nel 2019. Miriamo ad ampliare la nostra gamma di prodotti e diventare il più grande produttore sul mercato di vetri architettonici in Italia”.

“Il 3 settembre 2018 in Provincia a Foggia si è svolto un incontro in cui si è aperta la cassa integrazione per 139 unità e che si concluderà il primo ottobre 2019, i lavoratori infatti verranno reintegrati di pari passo all’efficientamento delle strumentazioni. Trimestrale avverrà poi un aggiornamento, secondo l’accordo raggiunto con le parti, relativo all’avanzamento dei lavori per il rifacimento del forno. Ad oggi la Sisecam sta mettendo a punto la situazione degli uffici…ci sarà solo da attendere le dovute tempistiche per rimettere tutto in ordine”. Così a settembre 2018 il sig. Vittorio De Padova, Consigliere comunale di Monte Sant’Angelo, ex dipendente Sangalli.

L’INVESTIMENTO

A fine 2018, era stato comunicato dalla Regione Puglia che “il Gruppo Sisecam investirà oltre 30 milioni di euro per innovare e potenziare l’impianto di produzione del vetro dell’area di Monte Sant’Angelo-Manfredonia. Al suo fianco ci sarà la Regione Puglia che ha valutato positivamente la proposta di contratto di programma presentata dalla multinazionale e ha ammesso, con delibera di Giunta, un contributo di 8.325.833,30 euro rivenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”.

“L’obiettivo aziendale è incrementare la quantità e la gamma di vetro prodotto, fino a 210.000 tonnellate/anno, con l’assunzione di 159 unità e l’innovazione del ciclo produttivo. Il tutto entro la fine del 2020”. Così dalla nota stampa di fine 2018.

