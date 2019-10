Sindaco Orta Nova “Siamo letteralmente scioccati”

“La notizia di questa mattina che ha coinvolto la famiglia Curcelli ci ha letteralmente scioccati. Siamo davvero provati e increduli di fronte a quello che è accaduto. E’ un qualcosa che ha addolorato tutta la comunità.

Un pensiero per Teresa, Miriana e Valentina: vite spezzate senza alcuna giustificazione. In queste ore si sta cercando di ricostruire le motivazioni, ma non ci sono motivazioni che tengano davanti a tutto questo.

Nelle prossime ore istituiremo il lutto cittadino per la nostra comunità“.

Così il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, sulla tragedia che ha interessato la città ortese, dove stanotte un uomo, una guardia penitenziaria, ha ucciso moglie e due figlie per poi suicidarsi.