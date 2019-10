Siria, i miliziani curdi vanno in guerra ascoltando i Rage Against the Machine

Lo storico ex batterista della band statunitense dei Rage Against the Machine, Brad Wilk – oggi in forza al supergruppo Prophets of Rage – ha postato sul suo profilo Instagram un video che vede i miliziani curdi guidare verso Serekaniye – nel nord-est del paese sotto l’attacco turco -, ascoltando a tutto volume un pezzo dei Rage Against The Machine (“Down Rodeo”). Brad Wilk ha commentato così il video postato: “Le milizie curdo anarco-comuniste guidano verso il fronte per combattere l’invasione turca facendo esplodere la “Rabbia”