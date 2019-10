Stop al poliambulatorio Asl in via Castelnuovo a San Severo

“L’amministrazione comunale di San Severo del sindaco Francesco Miglio all’insaputa della cittadinanza si appresta a compiere un altro atto politicamente scellerato che rischia di compromettere la vivibilità dei cittadini e dell’utenza sanitaria”. È quanto affermano i rappresentanti del coordinamento cittadino di Forza Italia in merito alla volontà dell’amministrazione comunale targata Miglio di realizzare un nuovo poliambulatorio a San Severo in via Castelnuovo, fuori dal centro abitato, nella campagna sanseverese, senza tener conto della programmazione strategica del territorio.

“In un momento in cui non si fa altro che parlare – spiegano da Forza Italia -, della rigenerazione delle città, del recupero dei luoghi esistenti e di evitare la delocalizzazione dei servizi in aree urbane non sufficientemente urbanizzate aumentando il consumo di suolo, l’amministrazione comunale intende dare il via libera ad una struttura, realizzata con finanziamenti pubblici, che sarà l’ennesima cattedrale nel deserto.

Concordiamo sulla opportunità di cogliere questi finanziamenti per dotare la città di maggiori servizi, ma bastava una ricognizione degli spazi presenti e inutilizzati presso il vecchio ospedale di via Teresa Masselli per comprendere come queste risorse avrebbero potuto permettere di riqualificare la struttura consentendo all’utenza di avere un unico grande presidio sanitario. Secondo il Testo unico sull’ambiente la convenienza di un intervento si misura come convenienza sociale e non prevalentemente economica. Sarebbe economica tale scelta solo perché i terreni sono dell’Asl? E i disagi per migliaia di utenti? Con il poliambulatorio a tanti chilometri dall’ospedale si finirà col far morire definitivamente il nosocomio sanseverese. Perché i poliambulatori lontani dall’ospedale fanno perdere inevitabilmente la funzionalità dello stesso”. I rappresentanti di Forza Italia ricordano che in passato amministrazioni comunali sensibili ai temi ambientali, sia di destra che di sinistra avevano previsto la realizzazione di un Poliambulatorio nei pressi dei nuovi uffici comunali di via Martiri di Cefalonia.

“Quella previsione, sposata anche dal Pd – concludono – mirava ad utilizzare le infrastrutture viarie già presenti nell’area e realizzate a supporto del nuovo Municipio, utilizzando inoltre terreni di proprietà comunale che oggi invece sono abbandonati. Ancora una volta questa amministrazione si dimostra poco lungimirante oltre che poco attenta al coinvolgimento della popolazione. Pertanto sulla vicenda interesseremo i nostri consiglieri regionali ed i parlamentari affinché con il loro contributo si blocchi sul nascere una iniziativa che si candida a diventare un danno per la città e fonte di innumerevoli disagi per i cittadini”.