Uso contanti: si abbassa di nuovo la soglia dei 3mila euro

Il nuovo decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria in corso di predisposizione contiene anche nuove misure limitative dell’uso dei contanti per i pagamenti: secondo quanto anticipa il quotidiano Italia Oggi stamattina, sarà abbassato il limite per tutti i pagamenti che non saranno effettuati con carte. Attualmente, la soglia è di 3 mila euro, ma il Governo la ritiene troppo alta e così adotta la linea di scoraggiare i pagamenti eseguiti in contanti indirizzandoli verso strumenti elettronici e dunque tracciabili: bonifici bancari o carte di credito e di debito, come bancomat e postamat.

fonte laleggepertutti