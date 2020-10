Manfredonia, 12 OTT. 2020 – “Il Governo ha stanziato per la provincia di Foggia circa 12 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Con queste risorse sarà finalmente possibile mettere in sicurezza le nostre scuole”.

Lo riporta il Deputato del Partito Democratico e Componente della Commissione Giustizia Michele Bordo.